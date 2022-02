Stefaan Obreno coacht niet langer Brugse Zwemkring: “Ze noemden mij ook wel eens de beul van Brugge”

Stefaan Obreno stopt op 1 maart als coach bij de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) waar hij een structuur op poten zette die resultaat behaalde. Zijn functie wordt overgenomen door gewezen olympiër Stefaan Maene.

In 1983 kwam Stefaan Obreno een eerste keer bij BZK, op vraag van Robert Dooms. Hij werd er hoofdtrainer, met ambitie. Er moest meer getraind, intensiever gewerkt worden. “Ik had een langetermijnvisie om internationaal iets te brengen.”

Obreno stond bekend als een coach met een ijzeren hand, met vooral aandacht voor discipline. “Ze noemden mij ook wel eens de beul van Brugge. Eind de jaren tachtig, begin de jaren negentig hadden wij bij BZK veel zwemmers van buiten het Brugse, omdat het bekend was dat we heel zwaar trainden.” Het bracht op: voor BZK bereikte Stefaan Maene op de 200 meter rugslag een olympische finale, voor het eerst in veertig jaar, in ‘92. Brigitte Becue voegde daar haar palmares aan toe.

Stefaan Maene heeft het ideale profiel om mij op te volgen

Nederlandse Zwembond

Na een periode in Nederland, als hoofdcoach van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, en als topsportcoach binnen de Vlaamse zwemfederatie, begon Obreno in 2011 aan een nieuw hoofdstuk bij BZK als hoofdtrainer. Ruim tien jaar later zet hij nu voorgoed een stap opzij. “Ik word 61 jaar. Er was corona, we hadden het moeilijk om zwemwater te vinden, de mensen te motiveren, wedstrijden te kunnen zwemmen. Binnen ons team hebben we dit redelijk goed doorstaan. Maar wat voor mij de doorslag gaf, is dat mijn planning voor de komende jaren de zwemmers niet kon motiveren.”

Goede nieuwe lichting

Na gezamenlijk overleg is beslist dat Obeno bij BZK vanaf 1 maart wordt opgevolgd door Stefaan Maene. “Er komt een goede lichting aan, die zich binnen twee jaar richting de top kan zwemmen. Stefaan was destijds mijn eerste poulain. Hij heeft de voorbije jaren met succes training gegeven in kleinere clubs en kwam anderhalf jaar geleden bij BZK als assistent-trainer. Hij kent mijn werkwijze, snapt perfect waar ik naartoe wil. We ademen hetzelfde. Stefaan heeft het ideale profiel om mij op te volgen”, aldus Obreno. “Ik zal mij nu overdag nog enkel bezighouden met Swim Class, mijn eigen zwemschool in Knokke-Heist: techniektraining geven en vooral triatleten begeleiden.” (ACR)