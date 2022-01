Stefaan Lammens: “Stoffel Vandoorne is blij met zijn huidige rol”

Vrijdag begint het nieuwe Formule E-seizoen. Het is vooral uitkijken naar de prestaties van onze landgenoot Stoffel Vandoorne (29). Volgens Bruggeling en autosportkenner Stefaan Lammens wil Vandoorne zich herpakken na een mager jaar. “Als het geluk wat aan zijn kant staat, zie ik hem hoog eindigen.”

“Vorig jaar kende Stoffel enorm veel pech”, steekt Lammens van wal. “Als je ziet dat zijn ploeggenoot Nyck de Vries wereldkampioen kan worden, dan kan hij dat ook. Stoffel heeft vooral erg veel pech gehad en moet nu hopen dat die akkefietjes achterwege blijven. Hij is een van de favorieten voor de eindzege en zoekt dit jaar naar eerherstel, want ook vorig seizoen was hij de grote topfavoriet, maar kon hij het niet waarmaken. Als het geluk wat aan zijn kant staat, zie ik hem hoog eindigen.”

De Rumbekenaar was van 2016 tot 2018 actief in de Formule 1. Hij reed voor McLaren, maar echt potten breken kon Vandoorne niet. “We zullen Stoffel niet meer terugzien in de F1. Hij is blij met zijn rol als reserverijder en ook als simulator doet hij goed zijn werk. Er is al veel te doen geweest omtrent IndyCar. Hij is er daar al een paar keer naartoe geweest en heeft goede gesprekken gehad, maar ik weet het niet. Hij is natuurlijk nog altijd relatief jong, maar ik zie het niet meer gebeuren. Hij is blij met zijn huidige rol.”

Te braaf

Volgens Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke en ex-judocoach, heeft Stoffel evenveel talent als Verstappen, maar niet evenveel lef en in die uitspraak kan Lammens zich wel vinden. “Stoffel is inderdaad een brave West-Vlaming. Hij had natuurlijk het nadeel dat hij een fenomeen als Fernando Alonso naast zich had. Kleppers als Alonso krijgen onder meer beter materiaal. Stoffel zal niet op tafel kloppen om zoiets aan te kaarten, terwijl Verstappen dat wel zou doen. Ik hoor vaak dat hij een Belg is, maar het is een Nederlander. Hij heeft die Nederlandse branie en veegt aan sommige zaken gewoon zijn voeten.”

“Stoffel heeft nooit echt de kans gekregen om in topwagen te rijden. Zet hem in een Red Bull of een Mercedes en hij zal ook meedraaien aan de top. Stoffel was een enorm groot talent en heeft veel klasse, maar je hebt ook dat venijnige nodig. Dat bezitten toppers als Verstappen en Hamilton. Ze zouden elkaar van de baan rijden, moest het nodig zijn en dat zag je ook. Stoffel is een gentleman driver, maar daarmee behaal je geen successen.”

Uitkijken naar Formule 1-seizoen

Het Formule 1-seizoen begint pas eind maart, maar toch is Lammens opgewonden over de toekomst. “Het is nog wat koffiedik kijken. Er zijn volledig nieuwe reglementen en volledig nieuwe wagens. De vraag is, wie het best gewerkt heeft. Mercedes-baas Toto Wolff denkt dat vijf rijders zullen meedoen voor de overwinning en dat hoop ik echt. De tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton was fantastisch, maar mochten er vijf rijders strijden voor de overwinning, dan krijg je schitterende wedstrijden. Volgens mij zal Ferrari top zijn, want zij zijn al sinds vorig jaar bezig met dit seizoen.” (Imar Vandenabeele)