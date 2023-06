Stefaan Henderyck wint Qualitycup in het federatielokaal van D.V.W Darts café ’t Veld

Onlangs werd in het federatielokaal van D.V.W Darts café ’t Veld in Adinkerke de Qualitycup gespeeld met aansluitend de prijsuitreiking seizoen 2022 -2023. Er waren 18 spelers geselecteerd voor de Qualitycup die uiteindelijk gewonnen werd door Stefaan Henderyck. Ayrton Wullen eindigde op de tweede plaats en Gianni Durnez werd derde. Suikerpikkers Elverdinge werd kampioen, bekerwinnaar en de ploeg behaalde ook de eerste en tweede plaats in de Challenge Cup. Het individuele klassement werd gewonnen door Stefaan Henderyck, de beste 180 met 52 stuks was Ayrton Wullen. De hoogste uitworp met 170 ging naar Brian Verhelst en Jeroen Caron. Eddy Bouten kreeg de prijs voor de minste pijlen 11 dartsleg. Lies Nuytten werd ook in de bloemetjes gezet als dank om het hele seizoen de wedstrijdtafel te doen.

De Qualitycup was een wedstrijd met 18 deelnemers waar iedereen tegen iedereen moest spelen met als gevolg 306 wedstrijden die op vijf borden gespeeld werden. Ook deze wedstrijd werd in goede banen geleid door Lies zodat om 20 uur aan de prijsuitreiking begonnen kon worden. Er gaat ook dank naar het bestuur met voorzitter Robert Van Campenhout, secretaris Filip Schapman, penningmeesters Stefaan Henderyck en Jessy Devisscher en individuele competitieleidster Femke Sannen. (gf)