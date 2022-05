Stefaan Deprez uit Meulebeke kroont zich tot Belgisch kampioen darts: “Enige lacune op palmares”

Stefaan Deprez, een naar Meulebeke uitgeweken Bruggeling, kroonde zich in Turnhout voor de eerste keer in zijn lange dartscarrière tot kampioen van België en was heel geëmotioneerd na zijn overwinning. “Eindelijk! Ik speel al meer dan 30 jaar darts en had ooit eens een finale verloren. Nu heb ik kunnen tonen dat ik het kan.”

Stefaan Deprez (49) doet vanaf zijn elfde aan darts en draait al zo’n 20 jaar aan de Belgische top mee. Hij bouwde ondertussen een stevig palmares op, met winst tijdens nationale en regionale tornooien. In 2018 proefde hij al een keertje van de Q-School en behaalde een derde plaats tijdens de Dutch Open met 3.000 deelnemers.

In januari 2023 wil hij als Belgisch kampioen een gooi doen naar een PDC-tourcard. De titel verzekert hem alvast een plaatsje in het Belgische team voor het EK in Spanje.

Andy Baetens

In 2011 stond de Flaming Fleming, die in koppel al nationaal kampioen werd, al een keer in de finale, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in Ronny Huybrechts. In Turnhout was het wel prijs, op een bijzonder groots tornooi met in de finale een tegenstander van formaat: de Oost-Vlaming Andy Baetens, die vorige maand in Lakeside nog de kwartfinales bereikte van het WDF-wereldkampioenschap.

“Vanaf de derde ronde ben ik goed beginnen spelen en kwam ik onderweg toch wel enkele toppers tegen”, vindt Stefaan. “Ik heb eigenlijk een zwaar parcours achter de rug om die titel binnen te rijven.” In de 16de finales was de Meulebekenaar sterker dan Michael Ringoet (5-2), daarna schakelde hij Jeroen Caron (5-4) en Patrick Bulen (5-1) uit. In de halve finale nam hij met Arne Degryse (6-3) nog een moeilijke horde. Deprez klopte uiteindelijk in de finale Baetens met 7-3.

“Ik miste nauwelijks een dubbel, terwijl Andy daar toch wat meer moeite mee had. Zo kon ik uitlopen tot 4-1. Ook nadien speelde ik bijzonder goed. Deze titel was het enige wat ik nog miste op mijn palmares.”

“Ik was al een tijdje aan het twijfelen of ik zou stoppen of verder doen. Het is nu een maand of twee dat ik opnieuw volop aan het trainen ben en regionaal een tiental tornooien won. Dit gaf de aanzet naar meer en zo trok ik de lijn naar een groter tornooi door.”

Actief in Nederland

Stefaan speelt in competitie met Tom Dooley in Oostkamp. Ook in Nederland is hij actief bij ZDF Sport Pub Goes. “Ik speel daar al 15 jaar, omdat het niveau er hoger ligt.” Ondertussen hoopt Stefaan dat hij door zijn Belgische titel makkelijker een sponsor vindt. Nu werkt hij acht uur per dag als bediende om daarna thuis nog eens tot drie uur te trainen.

(ACR)