Stefaan Brinckman, de man achter Persoons topkamp in Torhout: “Kans die Delfine verdient”

Zondag 28 mei bokst Delfine Persoon in Torhout tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin voor de WBC Internationale Silver Titel en tegelijkertijd de ‘final elimination’ voor een wereldtitelkamp in het super vedergewicht. “Wint Delfine dan staat ze tegenover de Amerikaanse Alycia Baumgardner”, zegt Stefaan Brinckman, de Eernegemnaar die deze topkamp naar Torhout bracht.

“Een topkamp in een totaal uitverkocht sportcentrum”, zegt Stefaan. “Delfine staat tweede op de wereldranking, Bo Mi derde. In ons land een kamp van dat niveau organiseren, zonder inkomsten van televisierechten, is financieel quasi onmogelijk. En toch is het ons met Boxing Team Houtland gelukt. Ook dankzij de inzet van Torhoutenaren Charles Hollevoet en Hervé Taveirne, de stad en heel veel sponsors.”

Stefaan Brinckman (56) mag je gerust de ‘motor’ achter deze meeting en de man achter Delfine Persoon en Filiep Tampere noemen. Hij is de partner van Tania Vermeersch en zaakvoerder van Bouwbedrijf Eric en Stefaan Brinckman uit Ichtegem. “Sinds 1 januari doe ik het rustiger aan en kan ik meer tijd vrijmaken voor onder andere mijn ‘sportieve’ en volkse interesses. Van jongs af stond ik al tussen het volk in het café van mijn ‘meetje’ in Eernegem. Later organiseerde ik in Eernegem bijna 10 jaar lang cyclocrossen met alle toppers, werd ik in opvolging van mijn vader voorzitter van Wielerclub Sport en Vermaak… Ik hing bij manier van spreken drie maanden aan de telefoon voor mijn werk en mijn hobby. Ik moest het kalmer aan doen.”

“De eerste contacten met Delfine en Filiep kwamen er via zakenman Ivan Delrue. Filiep overtuigde me na herhaald aandringen om een wereldtitelkamp in Eernegem te organiseren en daarmee was mijn ‘bokstrein’ vertrokken. Het bokswereldje was me ook niet helemaal onbekend omdat er in Eernegem een kickboksclub was en omdat ik af en toe wel eens ging kijken naar Engelse boks. Ik herinner me onder andere nog Geert Blieck en Dirk Wallyn in hun glorieperiode…”

‘Proeven van boks’

Stefaan wilde dat Delfine, na de meestal ten onrechte verloren kampen in New York, Zuid-Engeland en Dubai, nog eens een eerlijke kans zou krijgen op een wereldkamp waarop ze zich kon voorbereiden zonder zich de praktische kant van de organisatie aan te hoeven trekken. “Wat ze vroeger – ik mag ze gerust een controlefreak noemen – wel altijd deed. Mijn inzet voor het bokskoppel en BHT eindigt ook niet met deze meeting. In de toekomst help ik evenementen organiseren in hun nieuwe bokszaal in Gits. We willen er jongeren laten kennismaken met de bokssport en laten ‘proeven’ van een kamp zonder uitslag en wie weet ze verder begeleiden als ze dat willen”, besloot de man die vorig jaar ook nog een sportieve prestatie leverde en West-Vlaams kampioen tafelvoetbal bij de veteranen werd.

Kampen

Amateurs: Xander Deceur (BTH) vs Cayir Hamza (BT Sharka); Sargis Poghosyan (BTH) vs ?; Jamie Meuleman (BTH) vs Niels Feryn (BC Eernegem).

Elite: Delfine Persoon (Filiep Tampere) vs Bo Mi Re Shin ( Myung Woo Yuh), WBC Silver Super-Featherweight Championship); Robin Barbiaux (Filiep Tampere) vs Sadaam Moamed De Silva Caetano (Ezzedine Laggoune), Belgisch Kampioenschap licht zwaargewicht; Abdul Utmanzai (Sven Byosiere) vs Brice Bula Galo (Rudi Compernol); Timur Nijkarkhoev (Filiep Tampere) vs Kenan Catic (Bosnië Herzegovina); Azzeddine Mehdaoui (Filiep Tampere).

Het boksgala heeft plaats in sportcentrum Vansteelant in de Industrielaan in Torhout. Aanvang om 19.30 uur. Info 0478 39 46 57. (Ivan Balliu)