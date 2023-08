Stefaan (47) uit Ingelmunster neemt volgend jaar deel aan de Ironman in Hawaï: “Eindmeet halen en genieten”

Zaterdag 26 oktober 2024 wordt een belangrijke dag voor Stefaan De Clercq uit Ingelmunster , want dan neemt hij deel aan de Ironman in Hawaï. Stefaan is de eerste Ingelmunsternaar die werd gekwalificeerd voor deze triatlon, die bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km wielrennen en 42 km lopen. “Ik had niet gedacht dat ik al voor volgend jaar geselecteerd zou worden”, bekent Stefaan.

Stefaan (47) is getrouwd met Tjorven Himpe. Hij is de papa van Arwen (13) en Thor (11). Het gezin woont in de Kweekstraat. Beroepshalve werkt hij als directeur van het departement Mens bij de gemeente Ingelmunster. Hij is lid van de plaatselijke whiskyclub The Young Smugglers en van de Izegemse Triatlonclub. Zijn vrije tijd gaat naar sport, lezen en zijn gezin.

“Dit jaar is het WK in Hawaï enkel voor de vrouwen, voor de mannen in 2024. De mannen mogen in september naar het WK in Nice. Daar mocht ik ook aan deelnemen, maar omdat ik op 25 juni jl. aan de gewone Ironman in Nice meedeed, zag ik nu het nut niet ervan in om nogmaals in september deel te nemen.”

Hoelang ben je al bezig met sport en met het verleggen van je grenzen?

“Ik beoefende altijd al graag sport. Toen ik studeerde sprak lopen mij aan. Ik ging ook mountainbiken met de Chirovrienden. Ik speelde met het idee om na mijn afstuderen een marathon te lopen en daarvoor trainde ik. In 2002 liep ik mijn eerste marathon, namelijk de Guldensporenmarathon van Kortrijk naar Brugge. Toen liep mijn pa ook mee.”

“Triatlon vond ik boeiend, maar ik was geen zwemmer. Nadat ik het boek van Marc Herremans na zijn ongeval in Lanzarote had gelezen, kreeg ik meer interesse om dat eens te doen. In die periode werkte ik aan de Universiteit Gent. Het zwembad lag recht voor de deur van de faculteit psychologie, waardoor de stap tijdens de pauzes om te gaan zwemmen niet groot was. Ik zette in op het zwemmen.”

Wanneer nam je dan een eerste keer deel?

“In 2003 deed ik mee aan een eerste kwarttriatlon, in 2004 aan een halve triatlon de Marc Herremans Classic in Zolder en in 2005 volgde mijn eerste Ironman in Frankfurt. Tot op heden staat m’n teller op dertien Ironmans. Ik nam al deel in Frankfurt (2005 – 2019 2021), Oostenrijk (2007), Nice (2010 – 2016 – 2018 2023), Zwitserland (2014), Lanzarote (2015 2022), Maastricht in Nederland (2018 ) en Vichy in Frankrijk (2019).”

“Ik ben een relatief goede loper; fietsen is het minst goede deel”

“Mijn beste resultaat behaalde ik in Zürich (Zwitserland) met 10 uur 25 minuten op een zwaar parcours. Recent werd ik in Nice 274ste op 1.627 starters. Ik probeer altijd in de eerste 20% te eindigen en dat lukt meestal. Ik heb het voordeel dat ik een relatief goede loper ben, zodat ik tijdens de marathon altijd veel plaatsen kan opschuiven. Het fietsen is altijd het minst goede deel, maar dat komt omdat ik niet graag fiets in slecht weer. Ik train niet graag buiten lange afstanden tijdens de winter.”

Klopt het dat je moet geselecteerd worden voor zo’n wereldkampioenschap in Hawaï?

“Inderdaad, je kan daar niet zomaar voor inschrijven. Enkel wanneer je zelf geselecteerd wordt aan de hand van je vorige resultaten, kan je deelnemen. Een tiental dagen geleden kreeg ik een mail dat ik was geselecteerd via het Ironman Legacy Program. Sportliefhebbers die heel lang deelnemen aan triatlons komen op zo’n selectielijst terecht. Het is echter de droom van veel atleten om ooit daar aan de start te kunnen staan. Over heel de wereld nemen er aan de triatlons toch zo’n 100.000 sportievelingen deel, maar er mogen er maar zo’n 2.000 deelnemen in Hawaï.”

Je nam al aan zoveel triatlons deel. Is Hawaï de kers op je sportieve carrière?

“Natuurlijk! We zijn nu nog één groot jaar ervan verwijderd. Ik zal proberen gezond te blijven en geen blessures op te lopen. Op bepaalde momenten zal ik veel moeten trainen. Ik hoop dus op een blessurevrij jaar, zodat ik daar gezond aan de start kan verschijnen.”

Hoe bouw je uw trainingsschema op naar oktober 2024?

“Doe ik mee aan bijvoorbeeld een wedstrijd in mei, dan begin ik zes maanden ervoor te trainen volgens een schema. Ik start met lopen en vooral fietsen, maar dan binnen wegens vaak nog het gure weer, waarna ik dan buiten fiets. Nu is het eind oktober 2024 voorzien. Ik start dus vanaf Pasen 2024 met een strak trainingsschema. Positief is dan dat het al beter weer is, zodat ik me vanaf dat moment al direct kan focussen op fietsen op de weg. Wat lopen en zwemmen betreft zal ik niet meer trainen dan voor m’n andere triatlons, maar qua fietsen wil ik wel een stuk intensiever trainen.”

Is deelnemen aan een Ironman een dure onderneming?

“Zeker en vast. Deelnemen aan een ‘gewone’ triatlon kost zo’n 600 euro aan inschrijvingsgeld. Deelnemen aan de Ironman in Hawaï kost ongeveer 1.300 euro. Je betaalt dan nog apart je vliegtuigtickets, verblijf, enz. Maar het is natuurlijk een unieke ervaring.”

Hoe zijn de omstandigheden tijdens de wedstrijd op Hawaï?

“Het is daar dan heel warm. Daar heb ik geen schrik van, want ik functioneer heel goed in de warmte. Ooit deed ik mee in Frankfurt toen het 40 graden was en daar had ik weinig last van. Natuurlijk moest ik mij op tijd afkoelen met water of met ijsblokken die werden uitgedeeld. Ik zou minder gelukkig zijn met weer zoals nu in België en dan vooral schrik hebben voor onderkoeling. In Hawaï is de vochtigheidsgraad heel hoog. Meestal is het even schrikken als je uit het vliegtuig stapt, dan zweet je letterlijk door niets te doen. We reizen dus best enkele dagen vroeger naar daar af, kwestie van de temperatuur al wat gewoon te worden.”

Zal je een actie organiseren om alles mee te helpen financieren?

“Er is nog niets concreet uitgewerkt. Komt er echter een actie, dan koppel ik daar zeker een goed doel aan vast. Ik doe geen actie om louter en alleen een deel van mijn reis te bekostigen. Eerlijk, het was altijd al een droom om daar ooit aan de start te staan, maar ik had nooit gedacht dat ik al geselecteerd zou worden voor oktober 2024. Ik dacht aan enkele jaren later. Mijn deelname is nu wel een verrassing, maar het maakt mij wel gelukkig.”

Ik twijfel niet aan uw sportief talent, maar de Ironman in Hawaï winnen zal zeker moeilijk zijn?

“Haha, absoluut! Mijn doel is om van de eerste tot de laatste minuut ervan te genieten. Tijdens de wedstrijd neem ik dus geen enkel risico. Ik wil de eindmeet halen en er een topervaring van maken, zonder dat ik ga voor een klassement of een tijd.”