Steeds in Form Ooigem organiseert PK voorronde trampoline: “We mikken op 1.200 bezoekers”

Trampolineclub Steeds In Form Ooigem organiseert op zaterdag 4 en zondag 5 februari de provinciale voorronde van het C-niveau voor trampoline en tumbling en dit in de nieuwe sporthal van Wielsbeke.

“Het is al enkele jaren geleden dat het West-Vlaams kampioenschap nog plaatsvond in eigen provincie. De meeste recente editie was 2019 in Knokke-Heist. Daarvoor moeten we al terug naar 2014 in Varsenare en 2013 in Ooigem”, vertelt Kurt Vandevelde, dis sinds september 2014 deel uitmaakt van het bestuur en sinds juli 2020 voorzitter is.

Kans op podium

“Als het in lijn ligt met de vorige voorronde in Lier, twee weken geleden, dan mikken we op 1.200 bezoekers over beide dagen, los van de 731 gymnasten. Er zijn verschillende niveaus. Deze wedstrijd is voor onze gymnasten in het C-niveau. Afhankelijk van het aantal deelnemers per leeftijdscategorie, mogen de besten door naar het Vlaams niveau. Het C-niveau treedt aan op 13 en 14 mei in Knokke-Heist. De voorbije jaren hebben we al veel kampioenen gehad. Zowel West-Vlaams, Vlaams als Belgisch. Ook dit keer maken verschillende gymnasten kans op een podiumplaats.”

“Er nemen heel veel gymnasten deel, maar voor de podiumplaatsen worden enkel de West-Vlaamse clubs meegeteld voor het West-Vlaams kampioenschap. Om door te stoten naar het Vlaams kampioenschap telt echter altijd de all-round ranking over alle gymnasten uit alle provincies. Voor het C-niveau is het Vlaams kampioenschap het hoogst haalbare. Voor het A -en B-niveau is er ook een Belgisch kampioenschap”, verduidelijkt Kurt.

“We vinden het belangrijk dat onze gymnasten met een doel kunnen trainen. En dat kan enkel als er door clubs wedstrijden georganiseerd worden. Naast een organiserende club zijn er ook telkens trainers maar vooral ook veel juryleden nodig. We zijn blij om sinds dit jaar vier nieuwe juryleden te hebben, naast de vier die al jaren meedraaien. Dat is niet evident voor een kleine club zoals de onze. Ook hebben steeds meer wedstrijdgymnasten zin om de opgedane ervaring door te geven aan de recreagymnasten. Als bestuur appreciëren we die inzet enorm. Zonder kan de club niet overleven.”

100 gymnasten

“De club bestaat sinds september 1969 en werd opgericht door Germain Vandorpe. Enkele maanden voor de coronapandemie uitbrak, konden we in oktober 2019 nog ons 50-jarig bestaan vieren waarbij we veel ex-gymnasten mochten verwelkomen. Dit jaar hebben we de kaap van 100 gymnasten bereikt. Niet slecht als je weet dat we de zaal moeten delen met een aantal andere clubs en dus maar beperkt ons materiaal kunnen laten staan. Nu moeten we twee keer per week opzetten en opbergen, tot vorig jaar vier keer per week. We danken de gemeente om dit mogelijk te maken. Omdat het materiaal kan blijven staan, zijn we ook in staat om extra trainingsuren te voorzien.