Stationsplein in Roeselare lokt heel wat volk voor huldiging Stoffel Vandoorne

Zaterdagavond vanaf 19 uur waren alle ogen op en rond het stationsplein van Roeselare gericht op één man: Stoffel Vandoorne. Stad Roeselare organiseerde er een Meet & Greet en een huldiging voor zijn wereldtitel in de Formule E. De autocoureur, die in Rumbeke opgroeide, bracht zo aardig wat volk naar buiten. Voor hen was het dan ook een uniek moment om Vandoorne te ontmoeten, want zo vaak is hij niet in België. En al zeker niet in zijn thuisstad Roeselare.

Met meer dan 100 stonden ze deze vooravond aan te schuiven om een handtekening of selfie met Stoffel Vandoorne te bemachtigen. “Sommige mensen stonden hier al om 14 uur klaar”, vertelt Kenny Rogiers, Diensthoofd publiekswerking van Stad Roeselare. “We hadden een mooie opkomst verwacht, maar zo spectaculair nu ook weer niet. Uiteindelijk was er ook maar een uur voorzien voor de Meet & Greet. Vandaar dat we ook besloten hadden, om de wachtrij na verloop van tijd af te sluiten. We wilden de wachttijd ergens wat beperken, wat zowel voor Stoffel Vandoorne als voor de fans wat aangenamer is.”

Uniek

Eén van die fans die het niet ontzag om enkele uren aan te schuiven, was Johan Vandaele uit Rumbeke. “Zo’n uniek moment wou ik voor geen geld van de wereld missen. Ik denk dat ik hier ondertussen zo’n twee uur sta aan te schuiven, maar dat heb ik er graag voor over. Stoffel is hier namelijk zelden nog eens en ik ben een autosportliefhebber in hart en nieren.”

Johan volgt Stoffel al van toen hij nog klein was. “Ik heb hem zien karten in Kortrijk en dat was fenomenaal. Toen zag je al dat hij het ver zou schoppen. En kijk: nu is hij zelfs wereldkampioen! Het is alleen jammer dat het zo pover in de media komt. Daarom vind ik het geweldige wat Stad Roeselare hier vandaag organiseert.”

Naast alle fans kan ook de fanclub van Stoffel Vandoorne uiteraard niet ontbreken op deze huldiging. “Voor ons is hij een idool”, vertelt Steven Vanacker uit Roeselare. “Met de fanclub volgen wij uiteraard zijn prestaties op de voet. We vinden het dan ook fantastisch dat hij eens in Roeselare is. We zullen hier met de leden van de fanclub ten volle van genieten en voor een leuke sfeer zorgen.”

Goed voor de stad

Stad Roeselare koos bewust het eerste weekend van september uit voor deze huldiging, want net nu is er ook de Omloop van Vlaanderen. Dat is een manche binnen het Belgisch kampioenschap rally. “We wisten dat er zo al heel wat autosportliefhebbers in Roeselare en omstreken zouden zijn”, gaat Kenny Rogiers van Stad Roeselare verder. “Zo is de verplaatsing naar deze huldiging mooi meegenomen. We hebben wel bewust gekozen om dit op zaterdagavond te doen en niet op vrijdagavond middenin de rally.”

Binnen de stad zijn ze er alvast van overtuigd dat dit soort evenementen Roeselare alleen maar ten goede komt. “Als je ziet hoeveel volk hierop afkomt, daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn. We merken trouwens dat we niet enkel mensen vanuit Roeselare naar hier gelokt hebben, maar ook mensen vanuit andere regio’s. Daarvoor moeten we ook wel Stoffel Vandoorne en Mercedes bedanken. Zij hebben dit event uitvoerig gedeeld op hun sociale media, wat natuurlijk mede voor een grotere opkomst heeft gezorgd”, sluit Kenny Rogiers af. (MB)