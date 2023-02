Stanley Verstraete zet indoor een knappe prestatie neer: “Bij ontwijken gedubbelde rijder kwam ik ten val”

Stanley Verstraete (25) nam voorbije maand deel aan de Supercross in Goes. De SX is één van de weinige overgebleven indoorcrossen in Nederland. De Eernegemnaar eindigde in de MX1 op een knappe tweede plaats. “Ik moest er zeer beheerst en geconcentreerd rijden en de vele jumps zo goed mogelijk proberen in te schatten.”

De Zeelandhallen in Goes was voor het evenement tot in de nok gevuld en zorgde voor brullende motoren en spectaculaire races. “Ik keek er al lang naar uit om daar eens aan de start te staan”, opent Stanley Verstraete. “Zolang ik thuis woonde had mijn ma dat liever niet. Volgens haar te gevaarlijk en het vormde een risico. Ze weet dat ik met de motor graag een sprong maak en ze was daar een beetje bang voor. Nu ik alleen woon heb ik die kans gegrepen. Ik heb er veel voor getraind.”

Stanley kreeg enorm veel steun en motivatie van zijn vriendin Laura Messelis, vrienden, zijn stiefvader Patrick Ramon en Chedo Beyens als zijn mecanicien. “We hebben daar samen naar toegewerkt. Op training zette ik meteen de eerste tijd neer. Ik won de eerste manche en mocht meteen naar de grote finale. Daarin blokkeerde ik even mijn motor en kwam toch terug naar de tweede plaats. Maar op een van de vele heuveltjes moest ik voor mij echter een gedubbelde rijder ontwijken en kwam ik ten val.”

Stanley werd hierdoor vierde. “Een grote teleurstelling, ook al omdat ik die wedstrijd kon winnen.”

Opnieuw pech

De Kawasaki-rijder voor het Oost-Vlaamse Bakens Motoren heeft zich dan in Goes gefocust op de volgende dag, in de MX1. Hij zette er een vijfde tijd neer. Er volgden twee reeksen met telkens een tweede plaats. “In de finale finishte ik als derde, na opnieuw enige pech. Een veer achterin was oververhit geraakt. Ik werd uiteindelijk tweede, een goed resultaat om 2023 mee te beginnen.”

“Mijn doel is om dit seizoen titel bij de internationalen MX2 te behalen”

Stanley is 25, komt uit Eernegem en werkt bij Tuinonderneming Monbaliu in Westkerke. Al op heel jonge leeftijd zat hij op een motor. “Ik was drie, op mijn vijfde begon ik competitie te rijden. De voorbije twintig jaar deed ik het goed. In de MCLB werd ik vijf keer Belgisch kampioen. Mijn doel is om dit seizoen toch de titel bij de Internationalen MX2 te behalen”, besluit Stanley die samen met zijn broer Colin Ramon onder elkaar voor een klein team rijdt. Beiden zijn overigens neven van gewezen wereldkampioen Steve Ramon.

(ACR/foto GC)