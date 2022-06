Stadsbestuur Waregem huldigt Belgische kampioenen en atleten Special Olympics

Op vrijdagavond ontving het Stadsbestuur van Waregem de U16 meisjes van ION Basket Waregem en de U11 van Damesvolley Waregem, die beiden Belgisch kampioen werden. Daarnaast werd ook Somival in de bloemetjes gezet.

De U16 van ION Basket Waregem werden op 15 mei Belgisch kampioen in Leuze. Ze wonnen de finale van topfavoriet Kangoeroes Basket Mechelen. Voor de U16-ploeg van Tanja Popivoda al de derde titel op een rij. Voor Popivoda zelfs al de vierde titel nadat ze ook al de titel in we wacht sleepte met de jongens U16 van Waregem.

Een ander sportief succes kwam er van de U11 van Damesvolley Waregem. Zij wonnen op 22 mei het Belgisch kampioenschap in Flobecq. Om de titel te veroveren, moesten de meisjes van coach Helena Chanterie en assistent Irene Chanterie voorbij Spinley Dessel, Waremme en Flobecq. Dat deden ze zonder setverlies. Eerder won de ploeg ook al de West-Vlaamse beker en de Champions League.

22 medailles voor Somival atleten Special Olympics

Ook de Waregemse sportvereniging voor mensen met een handicap, Somival, werd gehuldigd. Eind mei mochten zij twaalf atleten richting Braine-l’Alleud en Louvain-la-Neuve sturen voor de Special Olympics. Maar liefst tien van de twaalf atleten konden minstens één medaille in de wacht slepen, wat het totale medailleaantal op 22 bracht. De Waregemse delegatie was goed voor 8 gouden, 3 zilveren en 11 bronzen plakken. Ook de atleten die geen medaille wonnen, werden uiteraard ontvangen. Want de Olympische gedachte luid: ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen.’

Nadien gingen alle ploegen nog op de foto, gevolgd door een receptie.

(ELD)