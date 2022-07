Squash Piramid met mannenteam niet langer in ereafdeling: “Eerste speler en locatie vallen weg”

Het Brugse Squash Piramid zal in de komende mannencompetitie op het hoogste niveau in ons land geen deel uitmaken van de ereafdeling. “We eindigden het voorbije seizoen als laatste. Door het vertrek van Thimi Christiaens als onze eerste speler en door het wegvallen van onze vaste locatie zien wij ons genoodzaakt een reeks lager of in 1A te starten”, verduidelijkt voorzitter Gill Vanrapenbusch.

Squash Piramid is een club met een rijke geschiedenis. Onder impuls van Kasper De Wulf werd de mannenploeg in eredivisie het voorbije decennium drie keer nationaal kampioen en speelde hij evenveel Europees. Het etablissement langs de Ontmijnerslaan in Sint-Andries, waar Piramid jaren actief was, werd nadien twee keer in evenveel jaar overgenomen. Het staat nu door het stopzetten van Health Lodge, ten tijde van de coronapandemie, leeg. De eigenaar is op zoek naar een overnemer.

Jongere spelers

Sportief gaat Piramid nu verder in Sport Vlaanderen in Assebroek. Zij het in 1A zonder Thimi Christiaens. Hij blijft in ereafdeling actief bij het ambitieuze Squash aan de Leie uit Kortrijk, net als Roeselarenaar Lowie Delbeke, die de overstap maakt van De Vaart in Vlaams Brabant. Naast Thimi hebben nog andere, vooral spelers, de club verlaten voor Vita Knokke. “Voor sommigen was het dichter om te spelen”, weet de voorzitter. “De jongere spelers hebben besloten om te blijven. We zijn als club aan Brugge verankerd. Ergens anders spelen zagen we niet zitten.”

Naast het team in 1A gaat Piramid in Sport Vlaanderen ook nog met een team in 4A aan de slag. “Er zijn daar veel recreatieve spelers. Het zou mooi zijn mocht een deel van hen zich binnen een clubwerking kunnen aansluiten. Maar we zijn aan een sportcentrum van de overheid verbonden en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen”, besluit Gill Vanrapenbusch. (ACR)