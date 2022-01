Squash aan de Leie uit Kortrijk staat met vier ploegen aan de leiding: “Eredivisie is binnen handbereik”

Squash aan de Leie is het vroegere Keep Fit Squash Team. Toen de Keep Fit de deuren sloot in Wevelgem, vond de club onderdak bij De Kaai in Kortrijk. En vandaag staat de club met zijn vier competitieploegen aan de leiding, een prachtig resultaat met uitsluitend spelers uit de eigen jeugd.

De squashclub is nog ongeveer dezelfde groep als die uit Wevelgem. “Het is zeker de ambitie om nieuwe spelers uit het Kortrijkse aan te trekken, maar onder meer door corona blijft dit een uitdaging”, vertelt de huidige voorzitter Peter Daschot. Hij nam over van Stefaan Deryckere, die van bij de start in 2007 de club uitbouwde.

“We zijn klein begonnen, met spelers uit de buurt en dat doen we tot op vandaag. Eigen jeugdspelers trainen, opleiden en gepast laten doorstromen. En met resultaat.”

Peter wordt bijgetreden door Lowie, Artuur en Jonas: “Wij woonden op 200 meter van het squashcentrum en zijn squashers en vrienden gebleven”, al wordt er ook geregeld eens met bloempotjes gegooid tijdens het gesprek.

In squash zijn er in Vlaanderen zes reeksen: eredivisie en dan divisie 1 tot 5. Lowie legt uit: “Een wedstrijd wordt gespeeld met vier spelers, die gerangschikt worden volgens hun plaats op de ranking. De hoogste twee spelen tegen elkaar en zo verder naar beneden. We spelen naar drie winnende sets, dus een wedstrijd kan soms wel een tijdje duren voor alle partijen zijn afgewerkt.”

Jonas pikt in: “Er wordt gespeeld tot 11 punten en er moeten twee punten verschil zijn. De hoogste score ooit was 27-25”, zegt hij. “En ik speelde ooit 23-21”, valt Artuur in. “Soms blijven we overnachten, bijvoorbeeld als we naar Hasselt moeten gaan spelen”, zegt hij. “En af en toe wordt er ook iets gedronken”, vult Peter met een glimlach aan. Blijkbaar is de après-squash een belangrijk onderdeel van het sportieve gebeuren.

Fysiek schaken

Waarom ze graag squashen? De jonge spelers van de derde ploeg hebben snel hun antwoord klaar: “Het is een complete sport en ook heel sociaal. We hebben een familiale ploeg, waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Ook de goede contacten met andere ploegen zijn tof. En de sport zelf is kort samengevat: fysiek schaken. Je moet een goede fysiek hebben, want na een uur squashen kun je je wel uitwringen.”

“Techniek is belangrijk. Je kunt soms keihard op een balletje slaan en toch niet aan de andere kant geraken. Je moet toch wat oefenen om een basis van techniek te kweken. En minstens even belangrijk is inzicht. Waar zal de bal uitkomen als ik sla en welke slag mag ik dan verwachten? Een strategie uitwerken doet veel. Zo zijn er spelers ouder dan 50 die het toch halen van twintigers .

“ Eén iemand rond de tafel krabt even in de haren. Jeroen vat het zo samen: “Ik kan er al mijn energie in kwijt. De druk van het werk is er in één uur uitgeklopt. Wat daarna volgt is een beetje zeveren aan de toog: heerlijk.”

Het gezelschap squashers is ook trots op hun sport. Het hele grote verschil met tennis steekt toch wel. De miljoenen die daar te verdienen zijn, de immense media-aandacht. “Weet je dat squash veel intenser is? Tussen twee punten mag het bij ons maar 15 seconden duren. We moeten niet eens aan onze kousen trekken, of nog een druppel zweet afvegen met de handdoek. In een topmatch wordt er in onze kleinere ruimte zelfs meer gelopen dan in een vijfsetter bij tennis.”

Trainingen

Squash aan de Leie trekt al van in het begin de kaart van de jeugd. Voorzitter Peter herhaalt het een aantal keer. “We staan nu met onze vier ploegen aan de leiding, maar het seizoen is nog maar halverwege. We hebben wel de ambitie om opnieuw de eredivisie te halen. Op 18 februari spelen onze vier ploegen thuis, hopelijk met toeschouwers. Wie goesting heeft om eens naar goeie squash te komen kijken, is zeker welkom.”

“We gaan ook terug open trainingen organiseren voor de jeugd, elk weekend op zaterdagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur. Een sportieve outfit, sportschoenen zonder zwarte zolen en een enthousiaste ingesteldheid zijn voldoende. Een racket kun je voor een prikje huren in de Kaai. Ook voor volwassenen is er Start To Squash, in de vorm van 5 sessies, om kennis te maken met de sport.”

(HV)