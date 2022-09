Spurs wil zich herpakken na non-match op Merksem

Apolloon Kortrijk Spurs ontvangt zaterdagavond op de tweede speeldag van de competitie Handbalteam Don Bosco Gent. Vorig weekend versloeg de ploeg van Sven Ampe niet zonder moeite Olse Merksem met 20-22.

Het werd geen gemakkelijke avond tegen Merksem voor de Spurs. Dat zag ook Sven Ampe, die met acht doelpunten een belangrijke rol had in de zege van zijn ploeg. “Vooral de eerste helft was er een om vlug te vergeten”, vertelt de 25-jarige Kortrijkzaan. “We misten heel veel open kansen waardoor we verzuimden afstand te nemen. Na de rust slaagden we er in een kleine kloof te slaan die uiteindelijk overeind bleef.”

“Dit hadden we echt niet zien aankomen. Tijdens een oefenmatch haalden we de winst nog vlot binnen. Er zijn niet veel wijzigingen in hun ploeg, er ontbraken zelfs twee sterkhouders.”

“Dat ik vlot de weg naar doel vond? Daar ben ik best tevreden mee. We slaagden er bijna niet in om van dichtbij voorbij hun doelman te geraken. Ik probeerde het meer vanop afstand waar nog een verdediging tussen stond, met succes.” Zaterdagavond komt met Don Bosco Gent een haalbare kaart afgezakt naar de Lange Munte. “Onze Oost-Vlaamse tegenstander is ondanks hun verliespartij tegen Sasja zeker niet slecht begonnen aan de competitie”, gaat Sven verder. “Van onderschatting zal dus zeker geen sprake zijn. We mogen zeker niet dezelfde fout maken als tegen Merksem. Deze week gaan we serieus naar deze confrontatie toeleven, want we willen de punten thuis houden.”

“Een week later treffen we met Doornik opnieuw een ploeg dat we moeten verslaan. Het is de bedoeling om met een drie op drie de ideale start te hebben, dat wordt belangrijk voor de moraal. Het doel is de play-offs halen, liefst met een top drie-plaats die eindronde aanvatten. Vorig jaar toonden we in die eindfase dat we uiteindelijk toch nog met een slechte uitgangspositie meededen voor de prijzen, maar uiteindelijk een paar steekjes te veel lieten vallen. Enkele jongens zijn er nu niet meer bij, maar deze werden vervangen”, besluit Sven Ampe. (ELD)

Zaterdag 10 september om 20.15 uur: Apolloon Kortrijk Spurs – Don Bosco Gent.