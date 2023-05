Sportpark De Pluimen wordt op 24 en 27 mei even het epicentrum van de triatlonsport: “Zoeken nog medewerkers”

Volgende week zal jong en oud zich kunnen uitleven tijdens verschillende triatlonwedstrijden in Diksmuide. Woensdag 24 mei kunnen tieners zich tot Iron Boy of Girl kronen, zaterdag is er de Mivos kidszwemloop en triatlon. Intussen wordt er nog gezocht naar extra helpende handen.

“Het is niet de eerste keer dat we dit met de sportdienst organiseren, maar wel voor het eerst dat het zo kort op elkaar valt”, weet Marc De Keyrel (56), schepen van Jeugd en Sport (CD&V). “Normaal zaten we in mei en september, maar we ondervonden dat het in september al druk genoeg is qua activiteiten. In mei is het iets kalmer. Een andere troef is dat we nu efficiënter kunnen omspringen met medewerkers en materiaal.” De start is op 24 mei met Iron Boy en Girl. “In het begin was dit enkel voor Diksmuidse secundaire scholen, intussen nemen ook scholieren deel uit Veurne, Ieper, Brugge en Kortrijk. De afstanden zijn gesplitst per graad. Ook is er een klassement voor teams meisjes, jongens en individuele deelnemers.” Zaterdagvoormiddag 27 mei staat in het teken van de Mivos kidszwemloop. “Dit is voor de kinderen uit de lagere scholen. Mivos is een samenwerkingsverband met de burensportdiensten van zes gemeenten Diksmuide, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburg en gesteund door Sport Vlaanderen. In de namiddag is er dan de Mivos triatlon waar je als individu of in een team van twee of drie kan deelnemen. Team of individueel zijn de afstanden 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. In familieverband kan je ook meedoen met minstens een volwassene en een kind van jonger dan 16. Dan is het 300 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 3 kilometer lopen. De kostprijs als individu is 18 euro, teamleden betalen 10 euro per persoon. Voor een familieteam is de prijs 20 euro per familie.”

Helpende handen

“Intussen zijn we nog volop op zoek naar extra helpende handen om alles in goede banen te leiden. Daarvoor kan je contact opnemen via sportdienst@diksmuide.be”, besluit Marc De Keyrel, die telkens het startschot en de prijsuitreiking zal doen. (API)

Inschrijven kan tot 21 mei. Meer info en inschrijven via de website www.diksmuide.be/sport.