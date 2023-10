Sportkampioenen in de bloemetjes gezet

Het voorbije jaar leverden weer heel wat Pittem- en Egemnaren opmerkelijke sportieve prestaties. Eind september werden zij gehuldigd in zaal De Magneet. Ook dit jaar waren de atleten weer goed vertegenwoordigd, waarbij onder andere de broers Tiago en Telmo Dekie gehuldigd werden voor diverse behaalde medailles en titels. Ook de schitterende prestatie van Christophe Vancoillie op de Ironman in Hawaï werd bejubeld. In het volleybal werd onder andere de prestatie van Thomas Ketels, die met zijn ploeg U11A van Knack Roeselare de Jeugd Champions Leage won, beloond. Er was niet alleen aandacht voor de competitiesporten, ook bij de meer recreatieve sporten als fietsen, biljart, kaarten of petanque werden de kampioenen gehuldigd. (JG/foto Jan)