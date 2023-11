Sportief manager Bram Deruyck over de moeilijke eerste seizoenshelft van Filou Handbalclub Izegem: “Het niveauverschil tussen Eerste Nationale en de BeNe League is enorm”

Filou Handbalclub Izegem treedt dit seizoen voor het eerst aan in de BeNe League, maar kon tot dusver nog geen zege boeken. Toch blijft sportief manager Bram Deruyck positief over de prestaties van Filou.

Het seizoen in de BeNe League is halverwege en jullie staan in jullie debuutseizoen op het hoogste niveau laatste en wisten nog niet te winnen. Hoe kijk je naar die statistiek?

Deruyck: “Ik kijk veel verder dan het resultaat. Organisatorisch en op sportief vlak hebben we in juli en augustus heel veel werk verricht, maar de voorbereiding en de start was niet feilloos door blessures waardoor er toch wat afwezigen waren op training. Desondanks hebben we wel grote stappen vooruit gezet, alleen is het niveauverschil tussen Eerste Nationale en de BeNe League enorm. Toch merk je aan onze manier van spelen dat we zeker meekunnen op dit niveau. We zijn slechts één of twee wedstrijden echt de mist ingegaan, maar in de overige matchen viel de munt altijd net niet naar onze kant en verloren we nipt.”

Mogen we dan ook stellen dat jullie nu leergeld betalen?

“Zeker. Ook omdat we toch die ervaring in de BeNe League wat missen waardoor we onze koelbloedigheid soms verliezen. Elke match hebben we ook vijf minuten waarin er concentratieverlies optreedt, wat door de tegenstander telkens afgestraft wordt. Persoonlijk had ik ook wel rekening gehouden met dit scenario. Al hoopte ik daarbij dat de ploeg niet uit elkaar zou vallen, wat zeker niet het geval is. Dat stemt me alvast tevreden.”

Er lijkt ook nog niets verloren, want in de play-offs is alles nog mogelijk, niet?

“Inderdaad. Na de BeNe League volgt nog een nationale nacompetitie waarbij alles weer op maximum drie punten van elkaar komt te staan. Ik geloof dan ook zeker dat we ons nog kunnen redden, want in de play-offs zullen we opnieuw de kansen krijgen om te winnen tegen onze rechtstreekse concurrenten. Het wordt dan ook zaak van gefocust te blijven, te blijven vechten voor elkaar en te blijven werken zoals we nu bezig zijn.”