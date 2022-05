Sporthal Tielt zondag decor van BK floorball

Sporthal De Ponte vormt zondag het decor voor de finales van het BK floorball. Het is niet de eerste keer dat de apotheose in Tielt plaatsvindt, maar wat het dit keer dat tikkeltje specialer maakt, is dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen Fireballs Tielt één van de finalisten is. Ze kunnen dus allebei in eigen huis voor het eerst Belgisch kampioen worden.

Floorball valt het best te omschrijven als een combinatie van ijs- en veldhockey. “Zo wordt er met een stick en een bal gespeeld en is het veld omgeven met een boarding van een halve meter hoog. Al zijn er ook nog wezenlijke verschillen in spelregels”, legt Stefan Dossche, al sinds de oprichting van Fireballs Tielt in 2006 voorzitter van de club, uit.

“Vooral in Scandinavië en in de Balkan is de sport heel populair. In Finland en Zweden zijn er zelfs professionele competities. Al wint de sport internationaal wel aan populariteit. Zo wil men er zelfs een olympische sport van maken.” In België ligt het zwaartepunt van de sport in de Denderstreek.

In 2006 zag de Tieltse club het levenslicht. “We zijn toen gestart met een jeugdwerking voor kinderen uit de lagere school, maar ondertussen hebben we een volledige jeugdwerking, twee herenploegen en een damesclub”, vult Stefan Dossche aan. De sport boomt dan ook enorm.

Ledenstop

“We tellen momenteel 190 leden, waardoor we zelfs een ledenstop hebben moeten invoeren. Hoe dat komt? Om drie redenen. Enerzijds is het een goed product, want welk kind speelt dit niet graag? Daarnaast is het ook een gemakkelijke sport om in te stappen, want zelfs zonder veel technische bagage kan je al een en ander presterent.”

“Daarnaast krijgen kinderen bij ons ook de kans om enkel te trainen, zonder competitie te spelen. Dat is vaak een troef voor de ouders, want die willen niet altijd hun weekend opgeven om hun kind een match te laten spelen.”

Dat het ook op het veld goed loopt, bewezen de Fireballs dit seizoen. Dit jaar nestelden zowel de mannen- als de vrouwenploeg zich immers in de top vier, waarna ze ook de halve finale van de play-offs wonnen. Zondag kan de club dan ook geschiedenis schrijven door zowel bij de dames als bij de heren voor het eerst de Belgische titel te behalen.

“Al wordt dat niet evident. De mannen speelden al een keertje eerder de finale en verloren die en ook dit jaar wordt het geen gemakkelijke opdracht.” Hetzelfde geldt voor de vrouwenploeg. “Voor hen is het zelfs de eerste keer dat ze in de finale staan.”

