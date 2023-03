Sportcomité De Zwaluw organiseert eerste dartstornooi

Dentergem Het Sportcomité onderging vorig jaar een vernieuwing. “We beloofden ons te gaan richten op het organiseren van sportieve manifestaties in Dentergem”, zegt bestuurslid Pieter Phlypo. “Een eerste verwezenlijking van ons nieuwe bestuur was reeds de succesvolle organisatie van twee jeugdkoersen in september. We plannen dit opnieuw te doen in september. Ons opzet was bij de doorstart van het vernieuwde comité om ook om een tweede evenement uit te bouwen in het voorjaar van 2023.”

Sportcomité De Zwaluw organiseert op zondag 19 maart voor het eerst een eigen dartstornooi.

Dat wordt het dartstornooi op zondag 19 maart. “Meesurfend op de hype en de gestegen (inter)nationale aandacht voor darts, opperde onze secretaris Xavier Baudoncq het idee om een dartstornooi op poten te zetten”, gaat Pieter verder. “Aangezien we nul ervaring hadden op het vlak van darts gingen we te rade bij enkele ingewijden uit de dartswereld, in hoofde van Stefan Deprez en Charles Braeckevelt. Met de nodige ondersteuning en raadgeving zetten we ons met zijn allen in om voor de eerste keer in de Dentergemse geschiedenis een eerste dartstornooi op poten te zetten.”

Het tornooi gaat om 11 uur van start in het JOC in de Wontergemstraat 7.De deuren openen al een uurtje eerder. De wedstrijdtafel wordt bemand door Stefaan Deprez en Diego Claes. “Er wordt gespeeld op 24 blokken volgens een poulesysteem”, legt Pieter uit. “Naargelang het aantal inschrijvingen – de teller staat vandaag al op 100 deelnemers – komt er een apart dames- en herenklassement.”

Inschrijven kan via email naar spc.de.zwaluw@gmail.com. Je inschrijving is compleet bij overschrijving van 10 euro naar het rekeningnummer BE07 46371447 2166 met vermelding van de naam van de deelnemer. Inschrijven kan tot en met 5 maart.