Sportcentrum Eernegem ontvangt zondag PK veldlopen: “Dit jaar is het dubbel feest bij ons”

Op zondag 16 januari organiseert het crosscomité van Houtland Atletiekclub (HAC) en Molenlopers Bekegem, in samenwerking met het gemeentebestuur van Ichtegem, het provinciaal kampioenschap veldlopen op het sportcomplex in Eernegem.

“We zijn blij dat we de toestemming kregen van het lokaal bestuur om het PK te organiseren, weliswaar met nog altijd een aantal coronabeperkingen”, zegt Greet Meulemeester van HAC. “Dat bleek een hele klus, want zowat alle leeftijdscategorieën komen aan bod, te beginnen met om 11u30 de start van de G-atleten.”

Mooie locatie

“Een beurtrol bepaalt welke club het PK mag organiseren. Voor ons is het zo al 7 jaar geleden dat het onze beurt was om het PK te organiseren. We mogen gerust zeggen dat we toch wel enige ervaring hebben op dat vlak. Leuke bijkomstigheid dit jaar is dat we ons 75-jarige bestaan vieren. Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar hier ook iets rond organiseren, maar dan zonder coronabeslommeringen”, aldus Meulemeester.

“Twee weken geleden telden we al 192 inschrijvingen. Hiervan zijn er 50 atleten van onze eigen HAC. De inschrijvingen liepen nog tot 12 januari. Het enige minpunt is dat er geen publiek toegelaten is. Toch mogen minderjarige lopers twee begeleiders meebrengen. Als club hopen we dat enkele van onze lopers in de prijzen vallen. Zo rekenen we op Simon Mestdagh bij de senioren en Tristan Gevaert bij de junioren.”

“Wij hebben wel wat contacten met HAC”, vult Danny Vermeersch van de Molenlopers aan. “Wij zijn een recreatieve loopclub en enkele van onze leden zijn bij HAC aangesloten, waaronder ook mijn echtgenote Dora Vandewaetere. In het verleden behaalde zij verschillende titels tijdens haar deelnames aan het Belgisch kampioenschap 100 km ultralopen.”

“Op het sportcentrum in Eernegem zitten we goed, het is een mooie locatie met tal van mogelijkheden, alleen jammer van de beperkende maatregelen. Het kampioenschap gaat door op een afgesloten parcours met veel afwisseling. Het belooft een mooie editie te worden.”

