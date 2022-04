Sportcentrum Drie Kaven breidt uit met drie padelterreinen

ATC Tennis & Padel zal tegen eind april zich volop kunnen uitleven op de drie padelterreinen die momenteel aangelegd worden op het Sportcentrum Drie Kaven te Anzegem. De familiale tennisclub richt zich zowel tot de recreatieve sporters als de competitieve spelers met een laagdrempelig aanbod. Dit omvat losse verhuur en abonnementen voor ATC-leden en niet-leden.

Er komt verder ook een kwalitatief lessenaanbod voor de jeugd en volwassenen (Start2Padel en Padel2Improve). De padelterreinen worden eind april speelklaar verwacht. “Als club mikken we op kwaliteit en een sterke jeugdwerking”, zegt voorzitter Frederik Van Braekel (53). “Ook zal er een opleiding voorzien worden voor de recreatieve en competitieve spelers. Eddy Depraetere is de verantwoordelijke voor het coachen en zal dit samen doen met een team van 3 à 4 trainers. Doordat padel nog steeds in de lift zit, zullen er drie padelterreinen aangelegd worden.”

Goede samenwerking voetbal

Er zal meer beleving zijn op het terrein doordat padel het jaar rond beoefend kan worden. “We hebben een zeer goede samenwerking met voetbalclub SV Anzegem en zullen mee gebruik kunnen maken van de cafetaria en de sportfaciliteiten”, aldus Eddy Depraetere.

“Mede dankzij de investeringstoelage die we voorzien vanuit de gemeente kan TC Anzegem naast tennis binnenkort ook padel aanbieden en dit op de Drie Kaven, wat voor de club ook wil zeggen dat ze een groter publiek zullen kunnen aanspreken”, aldus schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (Inzet).

“Voor de Drie Kaven is het een bijkomende, nieuwe sport die er zal uitgeoefend kunnen worden en dus een verrijking voor de site.”

Info en inschrijvingen: www.tcanzegem.be. Contact: info@tcanzegem.be