Sophie neemt na zware darmoperatie deel aan Ironman in Luxemburg: “We kunnen vaak meer dan we denken”

Dit weekend staat de halve Ironman van Luxemburg op de kalender. Deze unieke wedstrijd biedt atleten de kans om te zwemmen in Duitsland, te fietsen in Frankrijk en te hardlopen in Luxemburg. Een van de deelneemsters is de Anzegemse Sophie Vandepitte, die vorig jaar nog een zware darmoperatie onderging.

Het triatlonverhaal begon voor Sophie in 2017. “En dit door een ‘onnozele’ rit op een te grote mannenfiets die ik ondernam voor het plezier met enkele vrienden. Dat was een tochtje van 100 kilometer waar ik enkele keren gestorven ben”, lacht Sophie. “Vanaf toen had ik de microbe stevig te pakken. Datzelfde jaar stond de halve Ironman van Mallorca al op het programma. Toen dacht ik dat dit iets eenmaligs zou zijn. In 2021, op 18 september, had ik al mijn eerste volledige Ironman in het Italiaanse Emilia-Romagna afgewerkt. Daar ging ik zonder al te veel verwachtingen van start voor de 3,8 kilometer zwemmen, de 180 kilometerslange fietstocht en de 42,195 kilometer lopen. Ik kon er beslag leggen op de zevende plaats in mijn categorie. Een superplezante ervaring die voor mij een groot succes was en vooral de marathon die ik in 3 uur 46 minuten aflegde. Ik had nog nooit langer dan 21 kilometer gelopen. Vanaf toen wist ik dat de volledige Ironman echt mijn ding is, veel leuker dan de halve afstand.”

Terug naar af

“Daarna liep het echter grondig fout”, zucht de 34-jarige doctor in de gezondheidseconomie. “In het weekend van 1 november werd ik onverwacht opgenomen voor een darmoperatie. Een tweede operatie volgde een maand later. De pijn die ik toen moest doorstaan was in het begin niet te harden en niemand kon inschatten hoeveel ingrepen nodig zouden zijn. Er zat niks anders op dan mijn situatie te aanvaarden en voorzichtig opnieuw te beginnen met korte wandelingen. Toch had ik in die moeilijke periode al snel een nieuw doel voor ogen waarvoor ik me inschreef: de Ironman van Vichy in Frankrijk op 21 augustus 2022. Deze tegenslag gaf me nog meer vuur en overtuiging om er 200% voor te gaan. Ik geloof er sterk in dat wie zich het best weet aan te passen na een tegenslag, daardoor alleen maar succesvoller wordt in de toekomst.”

Efficiënter zwemmen

“Vanaf februari ging het allemaal snel beter. Tijdens de paasvakantie van dit jaar heb ik een tweeweekse stage afgewerkt in Lanzarote onder toezicht van mijn trainer, Christian Meuser. Daar gingen we heel voorzichtig van start, maar al snel boekte ik heel veel progressie, meer dan we hadden durven te hopen. Omdat die stage zo goed verliep, besliste ik samen met mijn trainer om toch al de halve Ironman van Luxemburg met stip in mijn agenda te zetten om te zien waar ik al sta. Ondertussen werkte ik ook al stevig aan mijn zwakste onderdeel, het zwemmen. Daarvoor nam ik ex-zwemmer Stefaan Maene onder de arm. Dat bleek een ongelofelijk succes te zijn. Ik besef dat ik nooit een sterke zwemmer zal worden, maar als ik goed genoeg word en vooral efficiënter kan zwemmen, ben ik al heel tevreden.”

Wie zich goed weet aan te passen na een tegenslag wordt succesvoller in de toekomst

“Ik ga dit weekend niet aan de start staan met grote verwachtingen, daar is het nog te vroeg voor. Ik wil wel op een zo goed mogelijke manier uit het water komen, en dat vooral door minder energie te verspillen. Tijdens het fietsen wil ik mijn vooropgestelde wattages trappen zonder daarin risico’s te nemen. Tijdens het lopen zie ik wel, en misschien kan ik nog versnellen als het echt goed gaat. Ik hoop dus vooral dat het verschil met voorgaande wedstrijden in het zwemmen gaat zitten.”

Juiste mindset

Het hoofddoel is Ironman Vichy op 21 augustus. “Alle hoop is daarop gericht. Ik ga dan ook van half juli tot half augustus op stage naar Mallorca. Daar wil ik in alle rust kunnen trainen en genieten van de mooie natuur met een paar andere atleten, onder wie mijn vriend Geoffrey Dobbelaere. Het is door zijn deelname aan het wereldkampioenschap in Hawaii dat ik besliste om zelf een volledige Ironman te doen.”

“Mensen durven wel eens te praten en zo hoorde ik dat men zei dat ik nooit een Ironman zou kunnen finishen. Wel, eigenlijk moet ik die persoon bedanken. Dit soort opmerkingen geeft me alleen nog meer vuur en kracht om in mijn opzet te slagen. Succes komt immers voort uit de juiste mindset. Ik deed het afgelopen jaar wat onderzoek in de wetenschappelijke literatuur binnen dit domein en ben er alleen nog meer van overtuigd dat het mentale aspect om je doelen te bereiken bijzonder belangrijk is en bovenal iets dat je heel goed kunt trainen. Atleten spenderen heel veel uren om hun fysieke conditie te optimaliseren, maar vergeten vaak om ook hun mentale weerbaarheid te trainen. Een goede wedstrijd doen is wellicht voor 70 procent te danken aan een goede fysieke conditie, maar ook voeding en de mindset zijn hier superbelangrijk. Helaas wordt dit belang nog te vaak onderschat. Als ik dan ook merk dat mensen in mijn omgeving hiermee worstelen, dan vind ik het superleuk hierbij te helpen op basis van mijn eigen ervaringen en wat ik zelf geleerd heb. Als ik dan zie hoe anderen slagen in hun opzet waardoor ze stralen en openbloeien, word ik zelf gelukkig. Misschien leest er nu wel iemand dit artikel die hieruit de kracht put om terug te vechten na een tegenslag. We zijn allemaal tot zoveel meer in staat dan we vaak denken.” (ELD)