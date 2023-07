Sol Degrieck uit Koksijde wint bij de U17 op PWA Worldcup windsurfen

In het Spaanse Gran Canaria heeft de 13-jarige Sol Degrieck uit Koksijde bij de U17 de Professional Windsurfers Association (PWA) Worldcup gewonnen. Binnen haar surfclub Windekind uit Oostduinkerke was er op hetzelfde evenement tevens een knappe prestatie voor gewezen U15-wereldkampioen Arthur Van Den Brande uit Oostduinkerke bij de Jongens U17. Hij werd tweede terwijl in diezelfde categorie er een vijfde plaats was voor zijn clubgenoot Alexander Erfurt.

Pozo Izquierdo in Grand Canaria stond de voorbije dagen opnieuw in de schijnwerpers van het windsurfen omwille van de Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup 2023. Het is een van de meest spectaculaire evenementen op de kalender met nucleaire winden waardoor de beste golfzeilers ter wereld zwaartekracht tartende stunts kunnen uitvoeren. Dit jaar beloofde echter nog spectaculairder te worden met de terugkeer van de slalom, voor het eerst sinds 2009. De deelnemers demonstreerden er hun vaardigheden en vastberadenheid in uitdagende omstandigheden. Met windsnelheden variërend van 25 tot 35 knopen en kniehoge golven, leverden ze een ontzagwekkende vertoning.

Genen

Sol Degrieck (Severne / Severne Sails) demonstreerde haar talent en consistentie en won alle drie de heats met stijlvolle voorwaartse lussen en scherpe golven. Ze deed in haar categorie beter dan de Spanjaarden Annagiulia Piccaglia en Lizzlotte Schilling Andrew. Het windsurfen zit Sol duidelijk in de genen want ze is de dochter van Sigrid Rondelez die ons land in het windsurfen drie keer vertegenwoordigde op de Olympische Spelen, in 2000, 2004 en 2012. In 1991 werd ze vicewereldkampioen in de Mistral klasse. In 1996 werd ze Europees kampioene wave-surfen. (ACR)