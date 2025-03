Snookerspeler Luca Brecel niet langer samen met Blankenbergse Laura

De bekende snookerspeler Luca Brecel zou niet langer samen zijn met Laura Vanoverberghe uit Blankenberge.

In mei 2023 poseerden ze nog zij aan zij breed glimlachend voor de pers tijdens de festiviteiten naar aanleiding van het wereldkampioenschap. De 25-jarige blondine uit Blankenberge was op dat moment een paar weken samen met snookerspeler Luca Brecel uit Maasmechelen, maar vandaag zou het sprookje uit zijn.

Laura Vanoverberghe bleek geen onbeschreven blad. Vorige zomer werd ze door de rechtbank van Brugge veroordeeld van drugshandel. Kort voor ze samen was met Brecel, maakte ze deel uit van een georganiseerde drugsbende. In interviews schaamde ze zich voor die periode en wilde ze vooral vooruitkijken. Daarbij kreeg ze de steun van Brecel. Hij was niet aanwezig tijdens de rechtszaak, maar gaf aan achter haar te staan. Vanoverberghe werd veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel. De snookerspeler heeft nog niet officieel gereageerd op de breuk.