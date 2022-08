Snookercoach Chris Henry lanceert gloednieuwe keusport: 6reds: “Combinatie van pool en snooker”

Voor wie snooker te moeilijk of langdradig vindt, is er goed nieuws. De legendarische snookercoach Chris Henry lanceert een snellere, makkelijkere en meer attractieve keusport: 6reds. Het is de combinatie van american pool en snooker. “

Al enkele jaren loopt Chris Henry, de Brugse Engelsman die in zijn coachcarrière onder meer wereldkampioenen Stephen Hendry, Shaun Murphy en Mark Selby onder zijn hoede had, met het idee rond om een nieuwe keusport te lanceren. “Ik merk een toenemende wereldwijde interesse in snooker, zeker nu de wedstrijden via de digitale media overal uitgezonden worden”, legt hij uit. “Maar het probleem is dat er in veel werelddelen enkel pooltafels, en geen snookertafels, zijn. Bovendien wilde ik een spel dat sneller, attractiever en makkelijker dan snooker is, zodat beginners eenvoudig kunnen instappen. Ik zag doorheen de jaren al heel wat spelers afhaken omdat snooker te moeilijk is.”

Het antwoord is een nieuwe keusport: 6reds, een combinatie van american pool en snooker. Wat padel voor tennis is, zou 6reds voor de snookersport moeten worden. De sport wordt gespeeld op een (kleinere) pooltafel en heeft zijn eigen ballen, die speciaal werden gefabriceerd in ons land. De witte cueball en de zes rode, zes gekleurde (en genummerde) en twee lichtere ballen hebben de grootte van poolballen. Daardoor speel je het spel ook beter met de iets dikkere poolkeu.

Frack

Het spel is een combinatie van snooker en pool. Een spelletje in 6reds heet een ‘frack’, een samenstelling van een ‘frame’ in snooker en een ‘rack’ in pool. “Het spel verloopt zoals snooker: na een rode bal moet je een van de gekleurde en genummerde ballen scoren, die elk een score hebben. Die komen terug op tafel te liggen, totdat alle rode ballen weg zijn. Daarna moeten de gekleurde ballen in de juiste volgorde gepot worden. Een fout levert sowieso 6 punten voor de tegenstrever op, ongeacht het soort fout. Wanneer de witte bal per ongeluk in de pocket rolt, mag de tegenstrever die overal op tafel leggen om verder te spelen. In snooker moest dat binnen de halve cirkel. Ook in tegenstelling tot snooker mag je hier wél met de cueball ook over een andere bal springen. Dat vind ik zo’n toffe poolregel, dus die wilde ik er zeker in. Bij een gelijke stand komen de lichtere ballen van pas. Wie deze over de diagonaal van de tafel kan scoren, wint. Niet evident, want door de lichtheid van de ballen, moet je perfect stoten.”

De score kan bijgehouden worden via een app op de smartphone. Een speciaal scorebord is niet nodig. “De app zal de spelers ook door het spel begeleiden en zeggen wat er moet gebeuren.”

Naar New York

De sport is nog maar net gelanceerd, maar de plannen zijn groot. “In oktober houden we het allereerste 6reds-tornooi ter wereld in Snooker Palace in Brugge. Kort daarop ga ik naar New York om de sport over de oceaan te promoten. Je moet weten dat er in de VS liefst 25 miljoen pooltafels staan. 6reds is een sport op zich, maar het is ook mijn bedoeling om hiermee meer mensen aan het snookeren te krijgen. Zelf ben ik ook heel benieuwd welke profspelers de combinatie zullen maken. Mark Selby is bijvoorbeeld een gewezen wereldkampioen 8-ball.”

Wie de sport wil proberen, kan de 6reds-ballen voor 295 euro kopen via www.6reds.com. Daarbij krijg je toegang tot onlinelessen van Chris Henry. (Olivier Neese)