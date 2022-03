Snelt Alexander Doom met Tornado’s naar WK-goud?

In 2013 pakte Alexander Doom goud op de Europese Jeugdolympiade in Utrecht. Daarna duurde het tot 2021 voor de 24-jarige Moorsledenaar de doorbraak op het allerhoogste niveau kon forceren, met een Belgische titel op de 400 meter en een vierde plaats met de Belgian Tornados in Tokio. Dit weekend is Doom aan de slag op het WK indoor in Belgrado. “Maar het doel is het EK in augustus.”

Alexander Doom heeft een goedgevulde winter achter de rug, want in oktober, november en december werkte hij in Kleine Brogel (Limburg) een verplichte opleiding bij Defensie af. “Als je in Vlaanderen als topsporter actief wil zijn, heb je twee opties: Topsport Vlaanderen en Topsport Defensie”, vertelt Doom, die aan de Arteveldehogeschool eerder al een bachelordiploma voor leerkracht techniek en lichamelijke opvoeding behaalde. “Het voordeel van Defensie is dat je een contract van langere termijn, twee jaar dus, kan krijgen. Bovendien heb je werkzekerheid. Als je je doelen niet haalt, sta je niet op straat. Dat is bij Topsport Vlaanderen, waar je elk jaar opnieuw geëvalueerd wordt, wel het geval. Ik heb me kandidaat gesteld en blijkbaar was ik goed genoeg om eraan te mogen beginnen.”

Kleine Brogel

In Kleine Brogel was het voor Doom niet evident om te blijven trainen. “Tijdens de week was ik in Limburg, in het weekend mocht ik naar huis. Om te trainen was het daar niet ideaal en aanpassen. Theorie, praktijk, marcheren, bivak… ik heb de volledige militaire opleiding moeten doorlopen en legde op het einde ook examens af. Er was daar een atletiekpiste, maar veel tijd om te lopen was er niet. Eén keer per week mocht ik anderhalf uur trainen. Als sprinter is dat niet zoveel, want wij moeten ons heel uitgebreid opwarmen. Elke zaterdag werkte ik wel een normale training in Roeselare af, maar op zondag was ik blij dat ik eens 2rust had. Mentaal en fysiek waren het vermoeiende weken. Pas vanaf begin januari heb ik weer mijn normale trainingsregime kunnen afwerken.”

Vanaf vandaag tot en met zondag vinden in het Servische Belgrado de indoorwereldkampioenschappen plaats. Doom kon zich niet kwalificeren voor de individuele 400 meter, maar treedt zondag wel aan met de Belgian Tornados, de Belgische 4×400 meter-estafetteploeg. “Dit WK was door die opleiding bij Defensie geen uitgesproken doel. Uiteindelijk heb ik maar anderhalve maand goed kunnen trainen. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar individueel ben ik op het voorbije BK voor studenten (waar Doom met 46”86 een persoonlijk record neerzette, red.) zelfs nog heel dicht bij dat WK-ticket gekomen. Ik heb ondanks die beperkte trainingsperiode heel goed werk kunnen leveren. Ik heb opnieuw een stap gezet, naar de zomer toe een uitstekend teken. Het gaat dus goed met mij. Ik kan zeker niet klagen.”

Het EK is de belangrijkste afspraak van 2022, zowel individueel als met de Belgian Tornados

De Belgian Tornados werden al twee keer Europees indoorkampioen. Op het WK indoor werd er al zilver en goud behaald. Alleen goud ontbreekt nog op het palmares. Kan dat hiaat in Belgrado opgevuld worden? “Ik zou het niet weten, want ik heb de inschrijvingslijst nog niet gezien. Sowieso moeten we met dit team altijd voor een plek in de finale gaan. Daarin ligt alles open, indoor nog meer dan outdoor. We hebben een goeie ploeg. Julien Watrin steekt in een uitstekende vorm, want hij liep deze winter een Belgisch record en neemt ook individueel deel. Jonathan Sacoor nam deel aan het BK, maar moest er opgeven door problemen met zijn hamstrings. Wat de drie broers Borlée betreft, is het afwachten. Van Dylan, Jonathan (die intussen geblesseerd afzegde, red.) en Kevin weet ik niet hoe hun conditie is. Wat ik van mezelf verwacht? Dat ik zal mogen lopen. Het programma is zwaar. Julien zal individueel al gelopen hebben en met de estafetteploeg moeten we zondag twee keer aantreden: ’s ochtends de reeksen en ’s namiddags de finale. Het is nu afwachten wat de coach (Jacques Borlée, red.) beslist over wie wanneer loopt en in welke positie.”

WK en EK

Voor Doom wacht een druk atletiekjaar, want in juli is er het WK outdoor in het Amerikaanse Eugene, terwijl er in augustus ook al het EK outdoor in het Duitse München is. “Als 400 meter-loper is de combinatie van beide kampioenschappen niet onmogelijk, maar als ik naar mezelf kijk, is het EK sowieso het hoofddoel. Ik sta wel al goed op de World Ranking om individueel zowel aan WK als EK deel te nemen, maar het WK zie ik eerder als een bonus. Het EK blijft de belangrijkste afspraak van 2022, zowel individueel als met de Tornados. Ooit hoop ik onder die magische grens van 45 seconden te duiken (zijn pr bedraagt momenteel 45”34, red.). Daar zijn nog maar twee Belgen, Jonathan en Kevin Borlée, in geslaagd. Als dat me ooit lukt, zou dat fantastisch zijn.”