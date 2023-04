Slalom van Kuurne lokt 80-tal piloten richting industriezone

Traditioneel op Paasmaandag vond in de Kuurnse industriezone de Slalom van Kuurne plaats. In totaal namen een 80-tal piloten deel aan de wedstrijd, waar onder een 20-tal uit Wallonië gezien de wedstrijd sinds dit jaar zowel deel uitmaakt van het Vlaams en Waals kampioenschap.

Om klokslag 11 uur kon de eerste wagen van start gaan, nadat eerder op de morgen alle piloten te voet het anderhalve kilometer lange parcours hadden verkend. “We zijn trots dat onze wedstrijd meteen de opener is van het regionale Vlaamse seizoen in deze discipline”, vertelt Steve Verschaeve. “Elke deelnemer probeert om zo snel mogelijk doorheen de honderdtwintig smalle poortjes van amper vier meter breed te racen. Wie een poortje raakt krijgt daarvoor strafseconden. Ook wie te snel rijdt wordt uit wedstrijd gehaald. Uw auto door en door kennen is alvast een aanrader. Naast de Slalom van Kuurne komen er vandaag ook nog een twintigtal amateurpiloten aan de start in de initiatieklasse, dit zijn personen die nog nooit eerder een slalom reden en via deze weg wat ervaring kunnen opdoen. De eerste ronde kon alvast afgewerkt worden onder droge weersomstandigheden, vanaf de tweede en derde ronde waren de weergoden ons iets minder gunstig gezind en kregen we regen te verwerken. De vierde en laatste ronde kon dan weer afgewerkt worden onder een Kuurnse avondzon.”

Ondanks het een kletsnatte namiddag werd kon de Slalom van Kuurne die aan zijn achtste editie toe was toch op heel wat nieuwsgierigen rekenen. (BRU)