Slager Marnick Baute en zoon Stijn van De Leilander fervente menners: “Het begon dankzij buurman”

De passie van slager Marnick Baute van De Leilander in de Bruggestraat en zoon Stijn: elke week zijn ze ergens op pad met paard en koets. Vorig weekend ontvingen ze gasten uit het verre Ravels die een toertocht doen. Ze verplaatsen zich met een tweespan en een tot koets omgebouwde caravan.

“Op dinsdag en woensdag is onze slagerij gesloten en ga ik wekelijks op dinsdag mee op wandeling met menclub De Westkant”, vertelt Marnick. “Eerst ging ik mee met mijn buur Raoul Vandaele die toen de uitbater was van restaurant Royal Axkit. Raoul is ondertussen 86 jaar. Mijn eerste paard kocht ik in 2005. Het liep eerst in Dikkebus, later in Kruiseke. Aan de overkant van onze slagerij huurden we in 2010 een grote weide en kochten het terrein vier jaar later. Het is hier meer dan een hectare groot. Het was de werkplek van tuinaanleg Stefaan Fournier zaliger.”

Marnick (56) groeide op in Geluveld, zijn echtgenote Martine Rousseau in Wijtschate. Hun enige zoon Stijn (30) werkt in maatwerkbedrijf ‘t Veer in Menen. “Ondertussen ment hij ook, hij leerde het aan mij”, vertelt vader Marnick trots. “Stijn verzorgt onze paarden. Hij is een harde werker.”

Toon en Carina

Marnick en Martine toonden zich vorig weekend gastvrij voor Toon Maandonks en Carina Martens. “Op 9 augustus vertrokken we thuis in Ravels, niet zo ver van de Nederlandse grens”, vertellen ze. “Tussen Turnhout en Tilburg. We toeren al meer dan twintig jaar rond. Met deze omgebouwde caravan sedert drie jaar. Twee jaar geleden waren we hier een eerste keer en kwamen via via in contact met Marnick. We bleven hier toen drie dagen en zijn gaan fietsen.”

Toen ze vrijdagnamiddag arriveerden in de Bruggestraat kwamen Toon en Carina van Rollegem (Kortrijk).

“Omdat het hard regende, hebben we gewacht tot de middag om daar te vertrekken”, vertelt Toon. “Het is hier ideaal, middenin de stad en toch in het groen. Marnick is heel gastvrij”, klinkt het bij Toon en Carine.

“We zitten hier rustig”, vertelt de slager. “Zelf hebben we vier paarden, twee merries van 4 en 11 jaar en twee ruien van 3 en 19 jaar.” Terwijl hij in zijn atelier charcuterie aan het maken was, maakte Marnick tijd om zijn gasten te verwelkomen. “Rond 4 uur begin ik al, het vlees moet afkoelen tegen dat het in de winkel ligt”, blikt hij terug op het ochtendgloren. “Het is de bedoeling dat we een tweede koets gaan aankopen voor Stijn.”

Naar De Palingbeek

Marnick trok dinsdag naar een wandeling in Beernem en volgende week staat Maldegem op het programma. “Nadien is het mijn beurt om het parcours uit te stippelen en trekken we naar het provinciaal domein De Palingbeek”, zegt hij. “We hebben de toelating voor doorgang. Ik organiseer twee tochten per jaar. In april trokken we de grens over naar Wambrechies.” De Westkant telt leden van overal. “Tot Maldegem en Brugge”, overloopt de slager. “Elke wandeling gaat gepaard met een maaltijd en natuurlijk een aperitief. Het doet me deugd om op dinsdag eens bij andere mensen te zijn. Iedereen helpt iedereen en er is niemand jaloers van een ander. Martine gaat soms mee tijdens ons verlof.”

Zondag zijn Toon en Carina vertrokken, richting Voormezele waar ze een slaapplaats bij vrienden hadden. De route ging deze week verder naar Poperinge en richting Nieuwpoort. Om dan via Vlissegem en Sijsele onze provincie te verlaten. “Dan wandelen we verderop naar Maldegem”, vertellen ze. “Wanneer we thuis zijn, weten we niet.”

Te volgen op Facebook

“Reken maar dat we weg zijn tot eind oktober, tot de klok wordt verzet (lees het winteruur, red.)”, vertelt Carina. “Al hangt het ook af hoe de gezondheid van de broer van Toon evolueert, want hij verblijft in het ziekenhuis.”

“Het is echt een passie, zolang de gezondheid het toelaat”, geeft Toon aan.

Marnick en zoon Stijn zijn alvast uitgenodigd voor een tegenbezoek in Ravels. “Dat komt wel”, zegt de slager die in Menen één van de weinig menners is. “Er wonen er nog in Wervik, Zillebeke en Roeselare”, vertelt hij.

Het koppel uit Ravels is op Facebook te volgen via ‘met de viervoetters door Nederland en België Frankrijk’. (EDB)