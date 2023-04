Skeelster Lyssa Vansteenkiste uit Roksem pakt brons in sterk bezette Europacup

Na Gijon in Spanje en Lagos in Portugal was er in het skeeleren in het weekend van 22 en 23 april de derde Europacup van het seizoen in het Duitse Geisingen. Lyssa Vansteenkiste uit Roksem reed er naar een knappe derde plaats bij de Youth Ladies.

Van de Zwaantjes Roller Club (ZRC) uit Zandvoorde maakten overigens dertien leden hun opwachting in een meer dan ruim deelnemersveld: 750 rijders over alle categorieën met naast alle Europese toprijders ook een afvaardiging uit Zuid-Amerika met het skeelermekka Columbia voorop. Ook de USA stuurde leden naar deze sterkst bezette manche van de European Cup, die kon vergeleken worden met het niveau van een wereldkampioenschap.

In het eindklassement bij de jeugd dames (°2007-2008) behaalde Lyssa Vansteenkiste als lid van de Zwaantjes Roller Club de derde plaats na het rijden van de vier afstanden (200m Dobbin sprint, 5de plaats, 500m sprint, 7de plaats, puntenkoers, 5de plaats en afvalling, 20ste plaats na een valpartij in finale). Winnares van het algemeen klassement werd Francisca Henriques uit Portugal, voor Emma Meucci (Italië) en Lyssa Vansteenkiste. In haar categorie waren er maar liefst 98 deelnemers uit vijftien verschillende landen.

De laatste etappe van de Europacup wordt in Zandvoorde gereden, van 11 tot en met 13 augustus.

De komende weken neemt Lyssa nog deel in het Duitse Gross Gerau en het Nederlandse Heerde om daarna op te bouwen richting het Europees kampioenschap in het Franse Valence d’Agen in juli. Het is een stille droom om daar opnieuw een podiumplaats te behalen. Op het EK skeeleren in 2022 in het Italiaanse L’Aquila was Lyssa bij de Youth Ladies goed voor een zilveren medaille op de 500 meter. (ACR)