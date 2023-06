Skater Jelle Decoopman blikt vooruit op wedstrijd in Izzepark: “Skaten werkt voor mij inspirerend”

Op vrijdag 16 juni vindt er op het Izegemse skatepark een skate contest plaats. Een onafhankelijke jury zal in de twee categorieën drie winnaars selecteren. Daarbovenop zorgt Eperon d’Or/Sneaker Gold ook nog voor een extra prijzenpotje.

“Ik ben heel vaak terug te vinden op het skatepark in Izegem”, vertelt de 18-jarige Jelle Decoopman uit Izegem. “Vooral als de zon schijnt. Ik ben nu al zo’n vier jaar bezig met skateboarden, grotendeels omdat ik in de voetsporen van mijn broer wilde treden”, aldus Jelle. “Ik zag hem met zijn vrienden skaten, en vroeg aan mijn ouders of ik ook een skateboard mocht hebben. Ik ben er sindsdien steeds erg intens aan bezig geweest. Het is echt helemaal mijn ding geworden. Het leuke aan skateboarden is het feit dat iedereen je altijd wil helpen. Dat is erg bevorderend voor de motivatie”, zegt Jelle.

Meer dan een sport

Maar skaten is meer dan een sport. Het brengt mensen samen, ondervond ook Jelle. “Je leert altijd wel nieuwe mensen kennen die je inspireren om iets te doen of je ideeën geven”, klinkt het.

Jelle wordt trouwens gesponsord door Jaydee skateshop in Torhout. Wat uiteraard heel leuk is en motiverend werkt, weet Jelle. “We skaten altijd samen op vrijdag en amuseren ons rot. We lachen quasi de hele tijd. We genieten echt van de tijd die we samen doorbrengen”, glimlacht hij.

Laagdrempelig

“Dat Izegem zo’n skate contest organiseert, vind ik fantastisch. Elke keer als ik te horen krijg dat er weer een skate contest is, dan ben ik enorm hyped. Zo’n contests motiveren de jongere generatie om de sport serieus te nemen, maar zijn telkens ook erg laagdrempelig”, meent Jelle.

“Ik denk wel dat ik kans maak om te winnen, maar wil er niet te zelfzeker over zijn. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Ik zal mij zeker en vast enorm amuseren en plezier hebben.”

Prijzenpot

Er is ook een prijzenpot te winnen dankzij Epéron d’Or. “Als ik de hoofdprijs zou winnen, zou ik deze toch wel opgebruiken. Tenzij het een skateboard is. Dan hang ik mijn prijs aan mijn muur, bij de rest van mijn verzameling.”

“Een doel voor vrijdag heb ik niet echt. Ik wil vooral plezier maken, en genieten van mijn vrienden te zien skaten. Welke tricks ik zal doen? Dat plan ik meestal niet, maar ik heb ongeveer wel een idee. Er kan nog veel veranderen op het moment zelf, dus daarom wil ik me daar niet te veel op focussen”, aldus Jelle.

Je vindt het skatepark vlak bij het JOC. Er is een zittribune voorzien, een bar met drankjes aan democratische prijzen en een braadworstenkraam. Een dj zorgt voor de nodige sfeer. (RV)