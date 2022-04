Skater Indra Médard behaalt vijfde plaats op Europa Cup in Lagos

Indra Médard is zaterdag tijdens de Europa Cupwedstrijden skeeleren in het Portugese havenstadje Lagos op de 1.000 meter als vijfde geëindigd.

Médard, die deze winter intensief op het ijs marathons heeft geschaatst, en de overige finalisten lieten zich verrassen door Marcos Deus. De Spanjaard ging er al in de eerste van vijf ronden vandoor. Zijn tegenstanders reageerden te laat op de demarrage. In de late avond werd Médard negende in de afvallingskoers over 13 kilometer. De zege ging naar de Fransman Martin Ferrie.

(Belga)