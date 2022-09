Sint-Pieters Roos stoomt zich klaar voor BK: “Drietal leden hebben dit jaar zeker medaillekansen”

In het weekend van 5 en 6 november heeft in Waregem Open Air plaats of het Belgisch kampioenschap luchtkarabijn- en luchtpistool schieten. De Brugse schuttersvereniging Sint-Pieters Roos zal er alvast met een heuse delegatie aanwezig zijn. “De komende weken zullen ze zwaar moeten oefenen”, zegt voorzitter Gilbert Hoef.

Sint-Pieters Roos vormt met circa 25 leden wellicht opnieuw één van de grootste delegaties op het BK. Er zijn dan ook schutters bij met medaillekansen of een finaleplaats. “Zij zouden toch tien tot vijftien uur per week moeten kunnen trainen. Zo niet mogen ze het vergeten”, is de voorzitter duidelijk.

De voorbije jaren kon de schuttersvereniging uit de Violierstraat in Brugge minstens één Belgisch kampioen naar voor brengen. Ook dit jaar zijn er opnieuw twee of drie kandidaten. Zoals Daan Vandenbroele, die zich met de luchtkarabijn tot nationaal kampioen kroonde bij de junioren. Zijn clubgenoot Frédéric Vukojevic toonde zich het sterkt in de superfinale. Daarvoor, in de finale 10 meter met luchtpistool, eindigde hij als derde bij de Seniors. “Beiden zijn op dreef. Hopelijk kunnen zij de lijn van vorig jaar doortrekken”, pikt Jan Gheleyns als ondervoorzitter in. “Opgelegd zijn er een drietal leden die zeker medaillekansen hebben. Het is afwachten hoe zij nu omgaan met de druk op zo’n tornooi.”

Bij de dames, waar de West-Vlaamse Jessie Kaps als een olympiër moeilijk te kloppen zal zijn, ligt in de andere categorieën alles open. “In de finale kan van alles gebeuren. Voor sommigen is die eindstrijd dodelijk”, vindt de voorzitter. “Je moet je van alles en iedereen kunnen afzonderen. Na ieder schot roepen ze je naam af, wat je scoorde en hoeveelste je staat.”

Ondertussen schieten op de bovenverdieping van de site van SPR de verbouwingen tot een nieuwe schietstand met zes extra banen goed op. We hopen die dit jaar nog officieel te openen, met als doelstelling enkele olympische disciplines aan te bieden, desnoods met een bewegend doel, zodat we nog meer nieuwe mensen kunnen aantrekken.” (ACR)