SINKSEN22 is ook sporten

De weergoden waren deze voormiddag goedgezind voor de organisatoren van Kortrijk Loopt. Er kwam geen regen aan te pas op het vernieuwd parcours. Om half tien, een half uur voor de start van de 5 kilometerloop, hadden al bijna 2.000 voorinschrijvers hun rugnummer afgehaald: een succes.

De zestiende editie van Kortrijk Loopt mag een succes genoemd worden. Er waren zowel enkelingen als grote groepen en verenigingen die present tekenden. Zo ook een delegatie van Zorggroep H. Familie die aantrad met 30 lopers. “Er zijn er die 5 kilometer lopen of 11, naargelang hun mogelijkheden en vermogen. We doen al mee vanaf de eerste editie”, duidt verantwoordelijke Dominiek. “Soms zijn we met meer dan 70 lopers. Het is en blijft een mooi initiatief: het is voor het goede doel”, zegt organisator Regine Vansteenksite.

Een ander groep die er graag bij is, is de Groep Unilin uit Wielsbeke. © JVGK JVGK

De Groep Unilin uit Wielsbeke vaardigde dit jaar 85 lopers af. “Die mensen zijn allemaal enthousiast omdat het sportief is én voor het goede doel. Het is ook een manier van samenzijn, mensen verenigen en samen iets doen. Jammer genoeg kon het 2 jaar niet wegens corona maar we staan er opnieuw. Het is de zevende of achtste keer dat we deelnemen”, zegt verantwoordelijke en organisator Kathy Callesn. “Ik heb eerder het nieuw parcours verkend en het is mooi geworden langs de Leie, de voetgangers- en fietsersbrug, de Budawijk en uiteraard de Broeltorens. Het Van Raemdocnkpark was nieuw.”

Ook een delegatie van Fluvia Marke en Heule was erbij. © JVGK JVGK

Wout Van Belleghem van groep Zorg H. Familie werd de winnaar van de 5 kilometer. De zege bij de 11 kilometer was voor Matthijs Casteele.