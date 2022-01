Simon Mestdagh en Nore Vandekerckhove naar huis met titel op PK Veldlopen in Ichtegem

Op 16 januari organiseerde het crosscomité van Houtland Atletiekclub (HAC) en Molenlopers Bekegem in samenwerking met het gemeentebestuur van Ichtegem het Provinciaal Kampioenschap veldlopen. Plaats van het gebeuren, het Sportcentrum in Eernegem.

Ongeveer 710 atleten schreven zich in. Voor HAC was het een speciale editie, want dit jaar viert de vereniging haar 75 jarig bestaan. Met de vlekkeloze organisatie van het PK, heeft de Atletiekclub haar jubileumjaar alvast goed ingezet.

Op het Koninginnenummer cross bij de mannen, de 10 km, zegevierde Jonathan Goudeseune (FLAC), voor tweevoudig Belgisch Kampioen Steven Casteele (Koninklijke Kortrijk Sport Atletiek). Oostkampenaar Simon Mestdagh van Houtland AC, de organiserende Club, vervolledigde het podium.

Teleurgesteld

Simon reageerde teleurgesteld op het resultaat. “Voor mij was het parcours jammer genoeg niet zwaar genoeg”, zucht Simon, die de jubilerende HAC een beter resultaat had willen schenken. “Er waren voor mij te veel snelle rechte stukken, die maakten dat ik op de kortere zwaardere stukken niet echt het verschil kon maken.”

Nore Vandekerckove schenkt de Houtlandse Atletiek Club provinciale titel

Nore Vandekerckhove (19, HAC), uit Wijnendale, klopte in de korte cross voor vrouwen, de Eernegemse Evy Pieters (34, AVR) in een spannende sprint. “Evy hield van in het begin een enorm hoog tempo aan”, vertelt Nore. “Pittig dus en ik moest aanklampen, maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam ik beter in mijn ritme, met een mooie overwinning in de sprint. Een 1500 meter is toch wel buiten mijn comfortzone. Ik ben meer gespecialiseerd in de 800m.”

1.Nore Vandekerckhove 2.Evy Pieters 3.Adeline Temmerman © Foto Coghe

“Voor mij is het een onverwacht goed resultaat”, horen we van Evy Pieters die in Eernegem woont. “In december kreeg ik te maken met verstoorde bloedwaarden, wat maakte dat ik tot nu toe enkel op uithouding en nog niet op vermogen kon trainen. Dat kwam ik op het laatste duidelijk te kort. Ik doe liever de langere afstand, maar dat was nu niet aan de orde. Toch hielden we, mijn man Thijs Vermeersch, die zesde werd in de korte cross bij de mannen en ik om hier in eigen gemeente aan de start te komen, want wanneer gaan we daar nog eens de kans voor hebben?”

(RI )