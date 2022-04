Simon Debacker springt twee Belgische trampolinerecords: “Ik ben blij dat ik door zure appel gebeten heb”

Simon Debacker van Lenig & Vlug Beveren-Leie steekt in een bloedvorm. Op de provinciale voorronde Trampoline (A- en B-niveau) in Balen op 27 maart liet Simon opnieuw een Belgisch record optekenen.

Met vier drievoudige salto’s en in totaal 24 salto’s en 13 volledige schroeven scoorde hij een moeilijkheidsgraad van 17.1, wat 0.3 punten hoger ligt dan voormalige recordhouder en teamgenoot Joris Geens. Daarnaast nam hij ook deel aan de Dutch Open in Nederland een week voordien, waar hij samen met synchroon-partner Florian Vandenberghe (Go4Gym) het nieuwe Belgische record Hoogste score (vrije reeks) behaalde met 50.595 punten.

“Het is al een aantal jaar dat ik nu en dan eens op training deze oefening draai. Meestal komt ze nog eens boven als ik echt goed in vorm ben”, opent de 28-jarige Beveren-Leienaar.

“De eerste keer dat ik de oefening volledig gedaan heb, was, denk ik, in 2018. Tijdens wedstrijden had ik ze al eens geprobeerd op het Vlaams kampioenschap in 2019 en ook op de Masters in Frankrijk heb ik eens een poging gewaagd in 2020, toen dus zonder succes. Ik had het nu niet verwacht want ik had er niet naartoe gewerkt om nog eens een poging te wagen.”

“Het was mijn trainster, Bieke Decavel, die mij op training in de week tot de wedstrijd het duwtje in de rug gaf om die reeks nog eens van onder het stof te halen. En tot mijn grote blijdschap deze keer wel met een goede uitkomst.”

Moeilijke periode

De teller van Simon staat op vier Belgische records. Eentje ontbreekt nog. “Daar ga ik mij zeker niet specifiek op focussen”, gaat de process engineer bij Agristo verder. “Komt die hoogste score vrije reeks er bij, dan is dat leuk meegenomen. Maar ik ga daar geen doel van maken. Ik ga mij daar nu niet op fixeren.”

Simon kende ook een moeilijke periode in 2017. “Eind 2017 ben ik al mijn sprongen kwijt geweest en kon ik zo goed als niets meer. Ik klapte dicht en draaide sprongen die niet de bedoeling waren met een boel landingen op mijn hoofd en nek tot gevolg. Als makkelijke sprongen plots mislukken… Ik spring tot 8 meter hoog, als er dan iets misgaat…”

“Het was een lange en moeilijke weg om alles opnieuw te leren en het vertrouwen in eigen kunnen terug te winnen. Dat was een mentale strijd. But what doesn’t kill you, makes you stronger. Ik ben heel blij dat ik toen door de zure appel gebeten heb om nu weer van het springen te kunnen genieten. Het duurde negen maanden vooraleer ik weer de oude was en alle twijfels weg waren. Dat kostte me bloed zweet en tranen.”

Die moeilijke periode kwam er niet toevallig. “Eerder dat jaar miste ik de WK-selectie met 1/10de. Een vreemde selectieprocedure was daar de oorzaak van. Nu waren enkel uitvoering en moeilijkheid van tel, terwijl daar normaal nog hoogte bijkomt zoals bij alle kampioenschappen.”

“Ik werd Belgisch kampioen met 1 punt voorsprong, maar toch mocht de tweede naar het WK. Dat was heel lastig om te slikken. Op een selectietest kwam ik opnieuw 1/10de tekort. Een heel zware dobber waardoor ik mij niet meer goed in mijn vel voelde. Psychologisch was dat heel moeilijk om te verwerken.”

Meniscusoperatie

Ook blessures strooiden al roet in het eten. “In 2014 onderging ik een meniscusoperatie aan mijn rechterknie. Vijf jaar later kreeg ik er opnieuw last van en wat bleek? Opnieuw gescheurd. Momenteel zijn mijn meniscussen aan beide knieën gescheurd, maar springen valt nog mee.”

“In rustige tijden sta ik wekelijks vier keer twee uur op de trampoline. In aanloop naar het EK in juni in Rimini zal dat zes keer zijn. Dit EK zal een speciale editie worden zonder de Russen en Wit-Russen. Dat opent perspectieven. Individueel mik ik op een halve finale. Synchroon wil ik met Florian Vandenberghe de finale halen. Ook in de ploegencompetitie, waar ik met een volledig team van Lenig & Vlug – met Joris Geens, Florian en Darwin Billiet – zal aantreden, wil ik een goede prestatie neerzetten. Het laatste BK wonnen we met de club in de zes hoogste categorieën. Iets om trots op te zijn.”

Ervaring delen

“Maar eerst volgt dit weekend nog een selectiewedstrijd in Frankrijk met onder anderen Meren Wirtgen, Augustus Davis en Nadira Decraene. Op 1 mei staat het Vlaams kampioenschap op het programma. Twee weken later opnieuw een wedstrijd in Frankrijk en op 26 mei het Belgisch kampioenschap in de Topsporthal te Gent.”

De meervoudige Belgisch recordhouder geeft ook training aan 10-12-jarigen op dinsdag. “Ik ben met voorsprong de oudste hier bij de club. Ik wil dan ook mijn ervaring en kennis delen met deze jongeren, aanwijzingen geven, hun algemeen niveau verbeteren.”

“Ik wil die gymnasten vertrouwen geven in zichzelf, wat heel belangrijk is. Deze kleintjes kennen me allemaal. Op termijn wil ik mij hier meer op focussen. Het is dan ook de bedoeling dat ik bij de federatie de nodige diploma’s haal”, besluit Simon Debacker.