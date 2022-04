Simon Debacker springt Belgisch record trampoline in Balen

Simon Debacker uit Waregem, lid van Lenig en Vlug Beveren-Leie, wist op de voorbije Provinciale Voorronde in Balen op de trampoline opnieuw een Belgisch record te behalen.

Met vier drievoudige salto’s en in totaal 24 salto’s en 13 volledige schroeven scoorde de 28-jarige West-Vlaming een moeilijkheidsgraad van 17.1, wat 0.3 punten hoger ligt dan de voormalige recordhouder en teamgenoot Joris Geens.

Dutch Open

Simon heeft in de discipline Trampoline al heel wat record en titels op zijn naam staan. Zo werd hij reeds meerdere keren nationaal kampioen en is hij houder van maar liefst vier Belgische records in het individuele en synchroonspringen. De week voor zijn nieuw record in Balen nam hij ook deel aan de Dutch Open in het Nederlandse Alkmaar. Daar wist Simon samen met synchroon partner Florian Vandenberghe (Go4Gym) het nieuwe Belgische record ‘Hoogste score vrije reeks’ te behalen met 50.959 punten.

Op naar EK

Ondertussen is Simon in de voorbereiding voor het komende Europees kampioenschap van begin juni in het Italiaanse Rimini. Daar neemt hij samen met Florian deel in synchroon en droomt hij van een finaleplaats, individueel hoopt hij op een halve finale. (ACR)