Simon Debacker en Florian Vandenberghe springen naar goud

Op de Belgische turnkampioenschappen in de Gentse topsporthal was het op de trampoline uitkijken naar de West-Vlaamse inbreng tijdens het synchroonspringen. Darwin Billiet (Lenig &Vlug Beveren-Leie) was eerder op het BK reeds goed voor een nationale titel individueel en kwam nadien ook in actie in de synchroon competitie, samen met Joris Geens (Lenig & Vlug Beveren-Leie). Hun grootste concurrenten waren teamgenoot Simon Debacker uit Waregem en Gullegemnaar Florian Vandenberghe (Go4Gym). Zij zorgden voor de beste reeksen en behaalden uiteindelijk de Belgische titel met een score van 48.690 voor Billiet-Geens met 48.530.

Deze vier heren straalden alvast veel vertrouwen uit en nemen straks deel aan het Europees kampioenschap in het Italiaanse Rimini van woensdag 1 tot en met zondag 5 juni waar ze hopen op een plaats in de finale.

In het paarspringen bij de dames was er een bronzen medaille voor Merel Wirtgen en Augustus Davis (Lenig & Vlug Beveren-Leie). Een derde plaats was er ook in de categorie 11-14 jaar meisjes voor Jinthe Van Hecke Corveleijn en Elle Goekint (WIK Oostende). Jitske Van Hecke Corveleijn (WIK) was op B-niveau 15+ dan weer goed voor goud samen met haar teamgenote Lara Vanden Bergh.

Nog op B-niveau in het synchroonspringen op de trampoline was er goud voor Nore Haezaert en Louis Parent (WIK Oostende). Uit dezelfde club moesten Arjen Minne en Bente Van Looy en Hazel Maes en Tibo Pouseele zich in de categorie 11-14 jaar tevreden stellen met respectievelijk zilver en brons. Bij de meisjes ging het zilver en brons naar de Koninklijke Turnkring Rust Roest Brugge met Camille Velghe/ Jelinka Verhelst en Marie De Wulf/ Janne Priem.

Tijdens de podiumceremonie werd de Brugse Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. Zij was jarenlang een vaste waarde binnen de discipline Toestelturnen meisjes en besloot onlangs een punt te zetten achter haar carrière binnen de topsport. Een teamgenote van Margaux, Nina Van Aerde, was in die discipline goed voor een zilveren medaille in de categorie A-11 jaar. Bij de 13-jarigen in het toestelturnen ging het brons naar Katlijn Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe). Een derde plaats binnen die club was er ook voor Victor Tournicourt (Jongens 15-16 jaar). (ACR)