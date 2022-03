Simon Blanckaert volledig terug na zilver op het BK beloften

Vanwege zijn studies schoof hij atletiek de voorbije jaren wat naar de achtergrond, maar Simon Blanckaert is volledig terug. De 21-jarige MACW-atleet sloot een succesvol winterseizoen af met zilver op het BK 1.500 meter voor beloften.

De gouden generatie van MACW haalde nog eens uit op het BK voor junioren en beloften. Bij de beloften was er onder meer de zilveren medaille voor Simon Blanckaert. Hij finishte op de 1.500 meter in 4’00”87, een clubrecord. “Ik had het niet echt verwacht, maar er wel op gehoopt”, aldus de 21-jarige Koksijdenaar. “Ondanks de weinige indoorwedstrijden die ik afwerkte, wist ik dat de vorm er was. Tijdens de wedstrijd heb ik niet naar de chrono gekeken, maar wist ik wel dat er iets moois inzat. In september kon ik ook mijn PR op de 800 meter significant verbeteren, dus ik wist dat ik die snelheid nog had. Het is jammer dat het net niet onder de 4 minuten was, maar ik twijfel er niet aan dat dit komende zomer zal lukken.” De voorbije jaren stond atletiek wat op een lager pitje voor Simon, maar deze zilveren medaille is de kers op de taart na een geslaagd winterseizoen en het bewijs dat hij er weer volledig staat.

Afgestudeerd

“In juni ben ik afgestudeerd en nu ik werk, kan ik de focus weer wat meer op de atletiek leggen. Sinds een goed jaar ben ik opnieuw volop aan het trainen. Ik vond dat het behoorlijk snel lukte om mijn niveau weer op te pakken. Dankzij de goede begeleiding van mijn trainer, Ward Mercier, had ik snel een goede basisconditie waarop we verder konden bouwen. Op de weinige wedstrijden waar ik aan deelnam, ben ik tevreden met mijn resultaten. Zo werd ik tweede op het PK korte cross, nam ik deel aan het BK cross en genoot ik ook van een aantal deelnames aan de CrossCup. Ik heb ervan genoten om weer in het veld te staan. Het is mooi om te zien dat ik de vruchten pluk van mijn harde werk. Het geeft me vooral ook motivatie, iets wat de voorbije jaren, met veel wedstrijden die wegvielen, niet altijd makkelijk was. Het blijft natuurlijk fantastisch om een medaille te pakken op een nationaal kampioenschap. Verder is het ook fijn om deel uit te kunnen maken van deze uitzonderlijk sterke generatie van MACW. Dat is voor een groot stuk te danken aan de goede entourage en begeleiding van ervaren trainers als Ward Mercier en Tom Lingier. Van de gemeente Koksijde kregen we bij MACW Koksijde ook een mooi nieuw clubhuis met een krachtzaaltje om in te trainen. Ook iets wat goed van pas komt.”

Progressiemarge

Dit goede winterseizoen opent perspectieven naar de zomer toe. “Daarin wil ik mijn besttijden op de 800 en 1.500 meter verbeteren. Hoewel ik daarop al toffe tijden heb gelopen, voel ik dat er nog progressiemarge is. Voor de rest denk ik hier en daar een kampioenschap mee te pikken, maar dat is toekomstmuziek. Via wedstrijden als Flanders Cup zullen we eerst kijken hoe het met de vorm is gesteld”, besluit Simon. (SB)