Silke Allemeersch uit Lendelede Belgisch kampioen hip hop duo: “Inspiratie uit anderen halen en plezier hebben”

Op zaterdag 6 mei wonnen Silke Allemeersch en Misha Van de Wiel Novinchanova samen het Belgisch kampioenschap hip hop duo. Ook op het Europees en wereldtoneel konden ze zich al tonen en misschien ken je ze nog van Belgium’s Got Talent.

“Ik heb als wedstrijddanser nooit een bepaalde doelstelling”, opent de 15-jarige Silke Allemeersch uit Lendelede. “Ik ga naar een wedstrijd of BK om te doen wat ik het liefste doe: dansen. Maar dat is niet het enige. Ook om bepaalde mensen terug te zien, inspiratie uit anderen te halen en plezier te hebben.”

“Het BK winnen had ik zeker niet verwacht. Het maakt mij niet uit of wij eerste of laatste zijn. Het gaat om de ervaring en ik probeer om altijd zo weinig mogelijk te verwachten. Iedereen die meedeed was fantastisch en ik heb ook heel veel respect voor hen en ik gunde hen die eerste plaats zeker ook wel. We willen in ieder geval onze choreograaf bedanken: Azzedine Benzaza.”

Verschillende wedstrijden

“België heeft verschillende wedstrijden met elk hun niveau. Er zijn dus ook verschillende BK’s of EK’s. Het is niet omdat wij nu Belgisch kampioen zijn, dat wij dat in een ander wedstrijd ergens anders ook zijn. Je staat dan ook vaak tegen andere mensen op andere wedstrijden. Dat is nu het plezantste aan meedoen met verschillende wedstrijden, zoals het Europees kampioenschap en zeker de wereldkampioenschappen.”

Nadat ze op 22 april in Maldegem al Vlaams kampioen werden in de categorie hip hop duo wonnen ze dus ook het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Maar de twee gooiden ook al hoge ogen op Europees- en wereldniveau. In mei 2022 werden ze derde op de Europe Championships Hip Hop Unite en in oktober 2022 zijn ze in Portugal zesde geëindigd op de World Championships.

Hobby

“Zoals ik eerder zei heb ik nooit verwachtingen. Het was voor mij gewoon een prachtig iets om daar te staan en zo hoog eindigen op een EK of WK bracht wel een prachtig gevoel mee. Momenteel is dansen nog gewoon een hobby voor mij. Ik denk niet dat ik hier mijn job wil van maken. Maar ik blijf sowieso dansen tot het niet meer kan, maar daarom niet per se wedstrijden.”

Belgium’s Got Talent

De twee namen ook al samen deel aan het talentenprogramma Belgium’s Got Talent. “Wij hebben één ronde gedaan in Belgium’s Got Talent in 2021. Wij deden toen vooral mee omdat het corona geweest was en wij nog eens op een podium wilden dansen. Het was vooral voor de fun en we deden niet per se mee om verder te geraken.”

“Het is een heel ander doelpubliek, plus het is niet echt een danswedstrijd. In Belgium’s Got Talent wordt er wel gedanst, maar dit is niet iets waar ze op focussen. Het was een mooie, maar eenmalige ervaring”, besluit Silke. (RV)