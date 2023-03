Sibomat wint tweede duo dartstornooi van industriezone Waregem Zuid

Industriezone Waregem Zuid organiseerde donderdag voor de tweede keer een dartstornooi in het Jeugdcentrum van Waregem. Het werd een schot in de roos.

Maar liefst 44 duo’s streden voor de wisseltrofee. Dit initiatief zorgde niet enkel voor een gemoedelijke sportieve avond, de verschillende deelnemers leerden op die manier de buurtbedrijven ook beter kennen en er werd gezellig genetwerkt over dezelfde gezamenlijke onderwerpen met gelijkgestemden.

Sportief kregen we een hoogstaande competitie waarin Axel Buyle en Lorenz Blauwblomme met succes de kleuren van Sibomat verdedigden. In de finale was Cras 3 met 4-1 een maatje te klein. Cras 3 rekende eerder in de halve finale af met hun collega’s van Cras 5. Sibomat deed dat met Cras 1.

De organisatoren kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde tweede editie.