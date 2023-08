Shorttrackster Alexandra Danneel stopt met topsport

Na zes jaar lang zich op hoog niveau te hebben toegewijd aan haar sport heeft Alexandra Danneel uit Zandvoorde beslist om in het shorttrack een stap terug te zetten. “Ik doe de sport en mijn job bijzonder graag, maar uiteindelijk moest ik een beslissing nemen”, vertel ze. “Het was een moeilijke keuze. Ook emotioneel. Ik ben daar niet licht overgegaan. Na veel gesprekken met mijn teamgenoten, mijn coaches en uiteraard met Rino Vanhooren als mijn partner, die zelf de sport beoefend, heb ik uiteindelijk beslist om met topsport te stoppen.”

De Belgische shorttrackers zijn niet langer afhankelijk van Nederlands ijs. Na het vertrek uit Heerenveen draaien ze een testjaar in de VS en Canada. Zo ook Rino Vanhooren naast bijvoorbeeld Hanne en Stijn Desmet. In juni en juli was dit in Salt Lake City, in augustus is dat in Montreal waar er samen wordt getraind met de Canadezen. “Ik zou daar normaal bij moeten zijn. Mijn werkgever stelt zich heel flexibel op, maar die flexibiliteit moet ergens eindigen. De opties en mogelijkheden zijn niet oneindig. Vanuit Canada halftijds werken, met het uursverschil, zou niet gemakkelijk geweest zijn. En de trainingsuren vielen dan ook samen met de tijd dat ik in België zou kunnen werken. De andere optie was om heen en weer te reizen, maar dat was ecologisch en economisch niet verantwoord”, vindt Alexandra, werkzaam als taalcoach bij Vokans, waar ze Nederlands geeft aan anderstaligen. “Het leek voor mezelf niet haalbaar. Ik koos voor mijn job, na toch wel mooie jaren in het schaatsen.”

De Oostendse van 28 jaar kijkt met zeer veel voldoening terug op wat ze in het shorttrack heeft beleefd. “De kansen die ik kreeg heb ik ten volle benut. Een mooi moment was bijvoorbeeld het zilver op de wereldbekerwedstrijd waarvoor Tineke den Dulk en ikzelf om die deelname te kunnen bekostigen een crowdfunding zijn gestart. Daarna volgde nog eens in die relay een zilveren medaille op het EK. Het waren dus niets dan positieve ervaringen”; aldus Danneel die als lid van BSC (Boudewijn Schaats Club in Brugge) haar sport niet volledig aan de kant zet. “Het shorttrack is veel te mooi om dit zo maar overboord te gooien. In een toeristische modus ga ik nog wel mee schaatsen. Misschien de jongere generatie, een aantal meisjes inspireren en beter maken, zodat zij eventueel een vrouwenteam of het gemend relayteam kunnen aanvullen. BSC heeft mij ondertussen gevraagd een trainersfunctie op te nemen. Ik blijf sowieso actief in de sport, net als in het skeeleren in Zandvoorde.” (ACR)