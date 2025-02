Shorttracker Tim Van Hoornick naar officieus WK

Tim Van Hoornick van de Brugse Shorttrack Club (BSC) neemt in het weekend van 22 en 23 maart in het Canadese Drummondville deel aan de Master International Short Track Games of het officieuze WK. Voor Tim Van Hoornick (38) is het zijn eerste deelname aan een dergelijk tornooi. Hij werkt als een ingenieur voor een bedrijf in Kuurne, gespecialiseerd in vliegtuigsimulatoren. “Initieel deed ik aan triatlon, als basis. Een vriend van mij bij de Damse Wielerhelden, die net een Ironman achter de rug had, was voor tijdens de winter op zoek naar een alternatief. Zo zijn we beginnen schaatsen en maakte ik drie seizoenen terug de stap naar het shorttrack.”

Mondiale community

Ondertussen heeft deze schaatssport de triatlon overgenomen en probeert Tim iedere training bij de BSC aanwezig te zijn, richting zijn uitdaging in Canada. “Dat ik daar niet alleen naar toe hoefde, gaf voor mij de aanzet om door te doen. Shorttrack vormt een ongelooflijk mondiale community. Ik zie het als een heuse ervaring, een avontuur waar je nieuwe mensen leert kennen.”

Tim zet zich daar volledig voor open, zij het zonder al te veel verwachtingen. “Het resultaat in Canada is ondergeschikt aan de belevenis. Ik reed eerder de Benelux-cup in Nederland, deed mee aan een zomerstage in Oberstdorf. Het shorttrack trekt mij echt wel aan. Het is een vat vol adrenaline, op zich wel verslavend.” De Blankenbergenaar zal er vermoedelijk de gekende afstanden doen en met de Belgen samen wellicht ook de relay. “Mijn voorkeur gaat naar de langere afstanden, waar vooral de uithouding van belang is, zoals de 1.000 en de 1.500 meter. Het blijft een technische sport waar het allemaal in de bochten om doen is. Die techniek dien ik nog te verfijnen.” Tim meet 1m98. Zo groot zijn van gestalte noemt hij niet meteen een nadeel. “Het is vooral nodig om mijn heup goed in de bocht te zetten, de krachtfase ook. Om dan volgens je lengte een aparte stijl of techniek te ontwikkelen en die op te vangen door je benen goed te positioneren.” (ACR)