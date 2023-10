Shorttracker Rino Vanhooren in aanloop naar nieuw seizoen: “Op training schaats ik nu veertig rondjes heel snel”

Rino Vanhooren begint in shorttrack aan een nieuw seizoen en verblijft hiervoor al maanden in de VS en Canada, om zich binnen de nationale ploeg voor te bereiden. “Vorig jaar zette ik al stappen in de goede richting. Ons programma is nu vernieuwd, verzwaard en veel sneller. Het is nu zien hoe ik daarop reageer.”

De Belgische shorttrackers lieten Nederland achter zich en de Vlaamse Schaatsunie kwam als voorbereiding op het komende seizoen uit in Salt Lake City in de VS, waar men in juni en juli de tenten opsloeg en waar ze met de Amerikanen iets konden opbouwen. Eenzelfde oefening volgde vanaf augustus in Montreal, Canada, waar op 20-22 en 27-29 oktober de eerste twee wereldbekers plaatshebben. “We mogen volledig meedraaien met het Canadees nationaal team. Ze zijn niet voor niets Olympisch kampioen in de relay”, vindt Rino Vanhooren. “Het is echt waanzinnig om snelschaatsers in diverse leeftijdscategorieën binnen hun nationaal team bezig te zien. Ook wat betreft de volledige omkadering.”

Zware inspanning

Warre Van Damme is de andere Bruggeling die er deel uitmaakt van de groep Belgen. Hij traint mee met de jongerengroep. Rino pendelt vooral tussen het nationaal team van Canada en hun junioren. “Vooral omdat hun programma veel zwaarder is dan dat we gewend zijn. Zo geraken we richting de wereldbekers niet opgeblazen. Qua intensiteit wisselen we een beetje van groep. Het is nu nog afwachten hoe ons lichaam na de volle voorbereiding tijdens de wedstrijden zal reageren. Op training rij ik nu bijvoorbeeld veertig rondjes heel snel. In het verleden waren er dat tien. Ik veronderstel dat wij als Belgen allen beter gaan rijden.”

Hoofddoel

Het hoofddoel voor Rino is vanaf januari met de wereldbekers in Europa waar zijn afstanden nog niet vastliggen, het EK en het WK. “Als ik zelf mag kiezen zou ik de 1.500 meter rijden. De 500 meter of de 1.000 meter zijn voor mij momenteel bonus. Sowieso rij ik de herenrelay en eventueel zal ik zien of ook de gemengde relay kan. Dit hangt af van de vorm van de dag.” (ACR)