Seyran Kroyan nieuwe coach Heren HBC Izegem

Eerder dit seizoen stapte Robin Mathijs op als trainer van de herenploeg van HBC Izegem in eerste nationale. Frank Platteeuw nam daarop het trainerschap op zich, maar er werd ondertussen wel naar een nieuwe trainer gezocht. Met Seyran Kroyan is de kogel door de kerk.

“Seyran Kroyan wordt komend seizoen de nieuwe trainer van ons herenteam”, klinkt het bij HBC Izegem. “Seyran zal volgend jaar de leiding nemen over ons herenteam in eerste nationale. Hij is afkomstig uit Armenïe waar hij onder andere coach was van de nationale ploeg. De voorbije jaren was hij erg actief als trainer bij verschillende Nederlandse en Belgische teams. Momenteel is hij aan de slag bij Handbalclub Evergem. HBCI kijkt alvast met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met Seyran.”

“Tot het einde van dit seizoen blijft de sportieve leiding wel nog in handen van Frank Platteeuw die momenteel aan een mooie zegereeks bezig is.” (RV)