Selectie voor het WK op zak

De gymnasten Tumbling en Trampoline in het A- en B-niveau sprongen in het verlengde pinksterweekend om de Belgische titels in Sport Vlaanderen in Brugge. In de discipline Trampoline was Bruggeling Brent Deklerck (WIK Oostende) goed voor goud bij de seniores. Op de dubbele minitrampoline moest hij tevreden zijn met zilver.

Brent Deklerck (16) uit Sint-Andries had voor aanvang van het BK in de dubbele minitrampoline al drie keer de selectie behaald voor deelname aan het WK in november in het Engelse Birmingham, of een score van 53.8. Brent moest op het BK nog eens alles uit de kast halen en sprong zijn moeilijkste reeksen. In de voorronde ging het goed en haalde hij een heel mooie score. Inde finale was het plan om hetzelfde te doen, maar helaas zat hij iets te ver met zijn insprong, waardoor hij moest aanpassen.”

“Qua moeilijkheid was het te weinig en dat kostte de Vlaamse kampioen wellicht de nationale titel. “Ik kon na mijn aanloop niet doorspringen en zo moest ik mij aanpassen”, aldus Brent die voor de dubbele mini bij de Kon. Turnkring Rust-Roest Brugge gecoacht wordt door Lynn Patrouille. “Het is een kunst dat hij zich kon aanpassen”, vindt ze. “Velen doen niets of springen eruit. Brent deed dat niet. Die capaciteit heeft hij wel.”

Eerder op het BK was Brent wel goed voor een gouden medaille, op de trampoline met een score van 55,640 punten. In die discipline wordt hij in Oostende bij WIK gecoacht door Annick Deweert. Hij sprong in Brugge naar zijn mogelijkheden en dat was voldoende. “Er stak precies wat twijfel bij mijn rechtstreekse tegenstanders. Hadden zij beter gedaan dan zou het nipter geweest zijn. Het geluk zit in de sport soms in een klein hoekje”, besluit de kampioen die op trampoline bij de jeugd ook al eens twee keer goud behaalde. (ACR)