Schitterende prestaties ROSC-Waterpolo: Vijfmaal op het podium

De teerlingen zijn geworpen in de jeugdcompetities waterpolo. De teams van ROSC hebben het knap gedaan. Als enige club in België valt ROSC in de prijzen bij iedere leeftijdsklasse, met eenmaal goud, driemaal zilver en eenmaal brons.

“Het waterpoloplan is gebaseerd op een lange termijn ontwikkeling voor onze atleten”, legt voorzitter Luc Timmerman uit. “De samenwerking met de Athena school Oostende via het EDU POLO- project helpt om de opleiding te optimaliseren, naast de clubtraining. De combinatie sport en studie verhoogt de slaagkansen, én de motivatie voor de atleten. Dit uitzonderlijk goed seizoen heeft ROSC Waterpolo te danken aan de inzet van onze spelers, trainers en medewerkers.”

Uitslagen

Bij de U11: 2e plaats van België na Kortrijk en voor Leuven

Bij de U13: 2e plaats van België na Antwerpen en voor La Louvière

Bij de U15: 2e plaats van België na La Louvière en voor Antwerpen

Bij de U17 wint ROSC de bronzen plak, het goud is voor Antwerpen, het zilver voor Mechelen.

Bij de U19 is ROSC kampioen van België, voor Antwerpen en Leuven.