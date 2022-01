Schiervelde dit weekend opnieuw strijdtoneel voor PK tafeltennis: “Met liefst 852 inschrijvingen alle records gebroken”

De sporthal van Schiervelde in Roeselare staat zaterdag en zondag vol pingpongtafels, want dan vindt daar het provinciaal kampioenschap tafeltennis plaats. “Het recordaantal inschrijvingen toont dat de honger groot is”, aldus voorzitter Jacques Denys.

Schiervelde vormt al sinds zijn opening de uitvalsbasis voor het provinciaal kampioenschap tafeltennis. Na een jaartje zonder PK is de honger groot bij de talrijke pingpongers, want er mochten maar liefst 852 inschrijvingen genoteerd worden.

“Dat is alvast een leuke vaststelling, want onze sport heeft het de voorbije coronaperiode ook niet gemakkelijk gehad”, aldus Jacques Denys (72), voorzitter van de Vlaamse Tafeltennisliga. “Als bestuur hebben we er alles aan gedaan om de nodige coronasubsidies te verkrijgen en hebben we alles verdeeld over de noodlijdende clubs. Helaas zijn er enkele verdwenen, maar onze sport komt er geleidelijk aan weer bovenop. En dat is te merken aan het recordaantal inschrijvingen voor het PK. Met 19 B-spelers – onder wie Florian Van Acker en Jean-Paul Vansteenkiste – en 4 B-speelsters mogen we bovendien op een heel sterk deelnemersveld rekenen.”

Over alle inschrijvingen heen zijn deze clubs dit weekend het best vertegenwoordigd: TTC Zandvoorde met 42 spelers, TTC Wielsbeke-Leieland met 32 en TTC Oostduinkerke met 30.

Coronaveilig

Op zaterdag beginnen de leeftijdsreeksen om 9.30 uur aan hun PK, op zondag beginnen de eerste wedstrijden van de klassementsreeksen om 9 uur. “We doen er alles aan om het PK coronaveilig te laten verlopen. Er mag maximum 200 man in de zaal – toeschouwers worden niet toegelaten – en het mondmasker mag alleen af om te spelen. De foyer zal ook vol staan met tafels en stoelen, zodat we de nodige afstand kunnen creëren. En in de cafetaria gelden uiteraard de horecaregels voor iedereen. Bovendien houden we alle deelnemers nauwlettend in de gaten. Als we ergens een vermoeden hebben dat iemand ziek is, moet die zich meteen laten testen.”

Na alle kommer en kwel is Jacques Denys vooral blij dat het PK kan plaatsvinden. “Het is op alle vlakken een speciale ervaring geweest. In het begin van corona werden we als contactsport beschouwd, maar gelukkig hebben de ministers naar ons geluisterd. Het is dus een opsteker om te zien dat de honger bij de spelers groot is, ook al heerst er hier en daar nog wat schrik. Maar we mogen ook niet vergeten te leven. Als iedereen zich aan de regels houdt, komt alles goed.” (SM)