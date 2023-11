Schaatster Sandrine Tas naar wereldbekerwedstrijd in Japan: “Focus vooral op de massastart”

Van 10 tot en met 12 november heeft in Obihiro, Japan de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen op de lange baan plaats. Daarna gaat het richting Peking. Sandrine Tas keert terug uit een enkelblessure. “Ik ben nog niet honderd procent, maar goed genoeg om mooie resultaten neer te zetten.”

Sandrine Tas (28) maakt deel uit van Team Novus, een internationaal schaatscollectief waarmee ze vorige maand voor drie weken op trainingskamp trok naar Inzell (Duitsland). Ze kwam echter tijdens een snel rondje ten val waarbij ze de boarding raakte met de voeten. “Het was opnieuw die enkel waar ik vier jaar geleden een zware blessure had. Ik vreesde even dat de ligamenten volledig gescheurd waren. Uiteindelijk bleek het iets minder erg.”

De Oostendse bleef twee weken van het ijs. Ze deed alternatieve trainingen en vorige week heeft ze weer de hele week geschaatst. “Ondertussen gaat het gelukkig elke training beter. Ik denk dat het in Azië wel in orde komt.”

Sandrine heeft een goede zomer achter de rug. Ze nam deel aan wedstrijden op de fiets, ook al omdat dit een goede training is. Voor het overige heeft ze met Team Novus mooie trainingsstages gedaan. “In het schaatsen is het de tijd op de individuele afstanden die telt. Je bent een beetje afhankelijk van de omstandigheden maar in de eerste plaats wil ik vooral op mezelf focussen en beter worden. Dat blijft het doel.”

Techniek verbeteren

“Ik wil goed schaatsen, mijn techniek verbeteren. Meer dan me op een bepaalde richttijd te focussen”, aldus Sandrine die tot de Olympische Winterspelen van 2026 wil doorgaan met schaatsen, met vooral oog voor de massastart. “Die staat nog steeds op één. In die discipline sta ik het verst en kan ik misschien ook het verst komen. Ik blijf daar hard voor werken. Daarnaast neem ik deel aan de 1.500 en de 3.000 meter. In die afstanden heb ik ook ambitie.” Met het WK als belangrijkste wedstrijd van het seizoen. “Daar worden de titels uitgedeeld en daarvoor dien je ook goed te rijden op de wereldbekers.”

(Alain Creytens)