Schaatser Mathias Vosté zet knap resultaat neer op de 1.500 meter

Onze nationale schaatsers vertoeven momenteel in de Verenigde Staten en Canada voor een deelname aan twee Wereldbekermanches. De eerste heeft plaats op het snelle ijs van Salt Lake City en daar zorgde Bruggeling Mathias Vosté ervoor dat hij tijdens de volgende manche in Calgary de 1.500 meter opnieuw in de A-groep mag rijden.

Mathias Vosté won in Salt Lake City de 1.500 meter in de B-groep. De in Friesland wonende Bruggeling zette een tijd neer van 1’43”24 en verbeterde hiermee zijn persoonlijk record met bijna twee seconden. De Amerikaan Casey Dawson werd tweede, de Canadees Tyson Langelaar derde.

Door de ijle lucht op de hooglandbanen, met meer dan duizend meter boven de zeespiegel kunnen de snelheden zowel Salt Lake City als Calgary hoger zijn dan op de vertrouwde piste voor Vosté in Heerenveen.

Door deze overwinning zet Mathias een mooie stap richting een startplaats voor de Olympische Winterspelen in Peking in februari volgend jaar. Bij eerdere wereldbekerwedstrijden kwam Vosté dit seizoen door ziekte niet echt tot goede prestaties en degradeerde hij naar de B-groep.

Het seizoen begon nochtans veelbelovend voor hem. Tijdens een internationale testwedstrijd in het Duitse Inzell was Vosté op de 1.500 meter als tweede geëindigd en moest hij alleen de Nederlandse wereldkampioen Thomas Krol laten voorgaan. De 27-jarige Bruggeling rijdt zondag in Salt Lake City nog de 1.000 meter.

