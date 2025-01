Schaatser Indra Médard neemt deel aan het EK in ‘zijn’ Heerenveen: “Met ploegenachtervolging voor medaille op de Spelen”

Met het EK afstanden in Heerenveen staat Indra Médard (26) dit weekend voor zijn eerste kampioenschap van de winter. Hoofddoel is het WK in maart in het Noorse Hamar, maar de Oostendenaar droomt ook van de Olympische Winterspelen van 2026 in het Italiaanse Milaan.

Zoals zoveel Belgische langebaanschaatsers begon Médard zijn sportieve carrière in het skeeleren. “Zeker voor mij was dat het meest logische begin, aangezien ik op amper 100 meter van de skeelerpiste woonde. Eerst was ik niet enthousiast, want ik wilde voetballer worden. Alleen deden veel vrienden van de basisschool het wel. Zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Médard, die zijn hoogtepunt beleefde met de wereldtitel bij de junioren in 2017. Afgelopen zomer hoopte hij op het EK in Zandvoorde om een hiaat in zijn palmares op te vullen. “Ik ben nog nooit Europees kampioen geworden, dus was het mijn hoofddoel van de zomer om op mijn thuispiste goud te behalen. Helaas. Twee keer vierde. Dat is toch iets wat wel steekt.”

Je stapte in 2021 over naar het langebaanschaatsen. Hoe evalueer je de voorbije vier jaar?

Médard: “Het begin was heel moeilijk. IJsschaatsen kan je niet in België, dus moet je naar Nederland. Bovendien is het heel duur: 15 tot 20 euro voor een uurtje. In 2021 heb ik me aangemeld bij een van de vele marathonploegen in Nederland. Drie jaar kon ik er groeien. Eerst zat ik in de B-groep en vorig jaar kon ik de overstap naar de Wereldbeker maken.”

Daarvoor moet je tijdens de wintermaanden wel in Heerenveen verblijven, in het hoge noorden van Nederland.

Médard: “De voorbije twee jaar verbleef ik in een huis met twee goeie vrienden die ook schaatsen, een Portugees en een Fransman. Ook Jason Suttels en Bart Swings wonen samen op een appartement. En Sandrine Tas woont hier eveneens in de buurt.”

Jouw focus ligt op de ploegenachtervolging, met als einddoel de Winterspelen van 2026.

Médard: (knikt) “Dat is het project waarmee we in Milaan hopelijk voor een medaille kunnen strijden. De beste acht landen van de World Cup-ranking zullen mogen deelnemen. Vorig jaar stonden we zevende en mochten we naar het WK, waar we een zesde plaats behaalden. Deze winter is ons doel opnieuw de top acht en een ticket voor het WK in maart in Hamar. Volgende winter zullen we opnieuw een topachtplaats nodig hebben om ons voor de Winterspelen te kwalificeren.”

Je hebt een halftijds contract bij Sport Vlaanderen. Sinds wanneer geldt dat?

Médard: “In juli 2024 is dat contract ingegaan, op basis van de resultaten van vorige winter. Het geldt voor één jaar, maar uiteraard is het de bedoeling dat we (Jason Suttels en Médard, die samen met Bart Swings het trio voor de ploegenachtervolging vormen, red.) dit tot de Spelen kunnen behouden. Hoofdzaak voor ons is nu dat we ons voor het komende WK kunnen plaatsen. In dat geval horen we bij de top acht van de wereld en normaal gezien volstaat dat voor een verlenging.”

Terecht, want exact een jaar geleden hielp je Bart Swings aan EK-goud op de massastart.

Médard: “Voor mij was dat de eerste keer dat mijn naam vernoemd werd en mensen door hadden dat Indra schaatst. Ik wist dat ik op dat EK iets voor Bart kon betekenen. Ik ken hem goed als skeeleraar en de massastart leunt het dichtst aan bij die sport: met veel mensen samen op één piste. Die discipline ligt het dichtst bij mijn mogelijkheden.”

Eerder deze winter werd je op de massastart zelfs al eens zesde in een Wereldbekermanche. Voor jou een verrassing?

Médard: “Absoluut! Bart werd er tweede, ik zesde. Ook Bart was verrast. Het is de luxe die we als Belgen momenteel hebben. Als Bart aan de start staat, kijkt iedereen naar hem. Ik ben enerzijds knecht van hem, maar dat statuut opent ook deuren voor mij om aan te vallen en andere landen in de verdediging te duwen. Ook voor Bart is dat landenspel ideaal. De massastart is dan ook mijn tweede belangrijkste onderdeel en leunt het dichtst aan bij mijn natuur als skeeleraar. Atleten die als schaatser opgroeiden, zijn het gewoon om een nummer zoals de 5.000 meter individueel in een baantje af te leggen. Sinds een aantal jaar is de massastart met 16 deelnemers aan de start erbij gekomen. In die discipline speelt het wedstrijdgevoel van een peloton een cruciale factor. Tactisch inzicht en snelheid zijn daarvoor belangrijk.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor dit EK afstanden in Heerenveen, zonder ploegenachtervolging of massastart?

Médard: “Ik weet pas sinds maandag officieel dat ik mag deelnemen. Jason Suttels had zich als tweede Belg geplaatst, maar hij is niet 100 procent fit. Echt grote ambities heb ik niet. Ik hoop op de drie afstanden (500m, 1.500m en 5.000m, red.) mijn persoonlijke records te verbeteren.”

Hoe zien de komende maanden richting het WK er voor jou uit?

Médard: “Half januari reizen we naar Canada af, maar pas in de volgende Wereldbekermanche, een week later in Milwaukee, staat er een ploegenachtervolging op het programma. Ook op de laatste Wereldbeker, in mijn Heerenveen, zal dat het geval zijn. Het WK in Noorwegen is het hoofddoel van deze winter, voor de ploegenachtervolging én voor de massastart. Daarvoor moet ik in de top 24 van de World Cup-ranking staan. Dankzij mijn zesde plaats sta ik negende. Het ziet er goed uit, al kan er in een discipline als de massastart nog veel veranderen. Eén valpartij kan alles verpesten.”