Sara Devos in tafeltennis bekroond met Het Gouden Palet

De Vlaamse Tafeltennisliga reikte ‘Het Gouden Palet’ uit aan de 16-jarige Sara Devos uit Kachtem. Dat is een bekroning voor de beste jonge tafeltennisspeler onder de achttien jaar. Het is een prijs die je slechts eenmaal in je leven kan winnen. Vorig jaar ging deze prestigieuze award ook al naar een West-Vlaamse: Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde, Oostende.

Naar jaarlijkse gewoonte werden in het tafeltennis op Vlaams als Belgisch niveau awards uitgereikt. Het Gouden Palet 2021, op nationaal niveau, ging bij de dames naar Sara Devos. Zij is tevens jeugdspeler van het jaar. De West-Vlaamse, die het tafeltennis combineert met de studies Topsport wetenschappen in Leuven, behoort tot het kransje jonge talentvolle tafeltennissers in ons land. Als lid van de nationale ploeg speelt ze in competitie op het hoogste niveau in België (KTTC AFP Antwerpen) en Nederland (Westa) en in eerste nationale in Frankrijk bij Saint-Quentin.

Sara zag het voorbije jaar heel wat tornooien afgelast omwille van de pandemie. Haar mooiste sportief moment van het jaar was ongetwijfeld in Cuenca in het zuiden van Ecuador. Op een internationaal tafeltennistornooi, het dertiende in de serie WTT Youth Series, met 110 spelers uit twaalf verschillende landen in diverse leeftijdscategorieën won Sara zowel de finale bij de U17 als de U19 tegen Julie Van Hauwaert. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ze dit jaar werd bekroond met Het Gouden Palet. (ACR)